Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2575 грн/долл., что девальвировало гривну на 24 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,25 грн/долл, что стало новым историческим минимумом гривны. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,97 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,6 грн, а продать за 41,00 в банках.

- Евро можно купить за 45,40 грн, а продать за 44,70 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,50-41,65 грн, а евро - по 45,20-45,40 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,30-41,33 грн/долл. для доллара и 44,96-44,97 грн/евро для евро.

Дополнение

Вчера в ЕС министры стран-членов блока обсудили кредиты для Украины объемом 50 миллиардов долларов за счет арестованных российских активов, в преддверии предстоящей министерской встречи G7.