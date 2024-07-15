Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,0434 UAH/USD, девальвировав гривну на 16 копеек.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,0434 грн/долл., что девальвировало гривну на 16 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,04 грн/долл., что является подорожанием доллара до нового рекордного показателя. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,68 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15:
Напомним
Украина в этом году получила в государственный бюджет уже 16 млрд долл. внешнего финансирования, до конца года ожидается еще 22 млрд долл.