Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,0434 грн/долл., что девальвировало гривну на 16 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,04 грн/долл., что является подорожанием доллара до нового рекордного показателя. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,68 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15:

Доллар можно купить за 41,25 грн, а продать за 40,75 в банках. Евро можно купить за 44,90 грн, а продать за 44,35 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,05-41,15 грн, а евро - по 44,75-44,95 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 40,88-40,93 грн/долл. для доллара и 44,55-44,58 грн/евро для евро.

Напомним

Украина в этом году получила в государственный бюджет уже 16 млрд долл. внешнего финансирования, до конца года ожидается еще 22 млрд долл.