Курс на ЕС и НАТО: открыто производство по делу о голосовании изменений в Конституции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию относительно голосования изменений Конституции о курсе на полноправное членство государства в ЕС и НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает УНН.
По сообщению пресс-службы, Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску народного депутата ("Оппозиционный блок") Дмитрия Шенцева к главе Верховной Рады Украины Андрею Парубию относительно голосования за стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Суд будет рассматривать этот иск в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон.
Как пояснили в пресс-службе, истец просит суд признать противоправными действия спикера парламента Андрей Парубий во время рассмотрения и принятия в целом проекта закона о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО по организации личного голосования народных депутатов с нарушениями Конституции Украины и ЗУ "О Регламенте Верховной Рады Украины".
В то же время истец просит суд признать противоправной бездеятельность спикера Верховной Рады Украины во время данного голосования по необеспечению работы парламента как коллегиального представительного органа.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада поддержала законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Соответствующее решение поддержали 334 народных депутатов.