Курс на ЄС та НАТО: відкрито провадження у справі щодо голосування змін до Конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом до спікера Верховної Ради Андрія Парубія щодо голосування змін Конституції про курс на повноправне членство держави в ЄС та НАТО. Про це повідомила прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва, передає УНН.
За повідомленням прес-служби, Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата ("Опозиційний блок") Дмитра Шенцева до голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо голосування за стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО. Суд розглядатиме цей позов в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін.
Як пояснили у прес-службі, позивач просить суд визнати протиправними дії спікера парламенту Андрія Парубія під час розгляду та прийняття в цілому проекту закону про внесення змін до Конституції України про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО щодо організації особистого голосування народних депутатів з порушеннями Конституції України та ЗУ "Про Регламент Верховної Ради України".
Водночас позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність спікера Верховної Ради України під час даного голосування щодо незабезпечення роботи парламенту як колегіального представницького органу.
Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада підтримала законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО. Відповідне рішення підтримали 334 народних депутатів.