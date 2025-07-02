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Культура как точка опоры: объявлены победители конкурса "Культура в фокусе громад"

Киев • УНН

 • 311 просмотра

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" и Украинский культурный фонд объявили результаты конкурса "Культура в фокусе громад". 14 проектов из всех областей Украины получат финансирование от 500 тыс. до 1 млн грн на реализацию своих идей.

Культура как точка опоры: объявлены победители конкурса "Культура в фокусе громад"

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с Украинским культурным фондом объявили результаты конкурса "Культура в фокусе громад". Это первый совместный грантовый проект, целью которого является поддержка локальных культурных инициатив в населенных пунктах за пределами крупных городов и областных центров, передает УНН.

Конкурс стартовал 9 января и стал частью восьмого грантового сезона УКФ. Всего поступило 173 заявки из всех областей Украины. После тщательного отбора победителями стали 14 проектов, которые получат финансирование в размере от 500 тыс. до 1 млн грн на реализацию своих идей. Общий бюджет конкурса составил 10 млн грн, половину из которых предоставил БФ "МХП-Громаді". Еще 1,4 млн грн добавили сами участники в рамках обязательного софинансирования проекта.

Вместе с БФ "МХП-Громаді" мы поддержали инициативы, раскрывающие культурный потенциал малых громад и сохраняющие локальное наследие. Среди них цифровизация памятников, находящихся под угрозой из-за полномасштабной войны, создание новых музейных экспозиций, развитие этнохабов и виртуальные туры. Эти проекты свидетельствуют о том, что качественный культурный продукт может появляться не только в крупных городах. Они сочетают традицию с технологиями, привлекают жителей и открывают украинскую культуру миру – из городков и поселков, где она рождается каждый день 

– Анастасия Образцова, исполнительный директор Украинского культурного фонда.  

Конкурс был открыт для органов местного самоуправления, юридических лиц всех форм собственности и ФЛП, работающих в сфере культуры не менее одного года. Каждый из отобранных проектов прошел пятиэтапную оценку, в которой ключевыми критериями стали: качество идеи, вовлечение общины, сохранение культурного наследия, использование современных технологий и устойчивость результата. Особое внимание уделено громадам, которые из-за войны потеряли часть культурной инфраструктуры или доступ к художественной среде.

Мы убеждены, что настоящая культурная сила рождается именно в общинах — в селах, поселках, малых городах. Именно там сохраняют народные традиции, восстанавливают музеи, создают хабы и культурные пространства. Мы благодарны УКФ за это партнерство - это наш совместный шаг к тому, чтобы поддержка культуры становилась системной и доступной там, где в ней больше всего нуждаются 

- Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда «МХП-Громаді».

В рамках конкурса поддерживались инициативы в направлениях: культурное наследие, литература, визуальное, аудиовизуальное, перформативное и сценическое искусство, креативные индустрии. Приоритет отдавался инновационным решениям, технологическим подходам, работе с нематериальным наследием и устойчивым партнерствам.

Подробнее о победителях — на  сайте УКФ.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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