Культура як точка опори: оголошено переможців конкурсу "Культура у фокусі громад"

Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з Українським культурним фондом оголосили результати конкурсу "Культура у фокусі громад". Це перший спільний грантовий проєкт, який має на меті підтримати локальні культурні ініціативи в населених пунктах поза межами великих міст і обласних центрів, передає УНН.

Конкурс стартував 9 січня і став частиною восьмого грантового сезону УКФ. Усього на надійшло 173 заявки з усіх областей України. Після ретельного відбору переможцями стали 14 проєктів, які отримають фінансування в розмірі від 500 тис. до 1 млн грн на реалізацію своїх ідей. Загальний бюджет конкурсу становив 10 млн грн, половину з яких надав БФ "МХП-Громаді". Ще 1,4 млн грн додали самі учасники в межах обов’язкового співфінансування проєкту.

Разом із БФ "МХП-Громаді" ми підтримали ініціативи, що розкривають культурний потенціал малих громад і зберігають локальну спадщину. Серед них цифровізація пам’яток, що перебувають під загрозою через повномасштабну війну, створення нових музейних експозицій, розвиток етнохабів і віртуальні тури. Ці проєкти свідчать про те, що якісний культурний продукт може з’являтися не лише у великих містах. Вони поєднують традицію з технологіями, залучають мешканців і відкривають українську культуру світові – з містечок і селищ, де вона народжується щодня