Культура як точка опори: оголошено переможців конкурсу "Культура у фокусі громад"
Київ • УНН
Благодійний фонд "МХП-Громаді" та Український культурний фонд оголосили результати конкурсу "Культура у фокусі громад". 14 проєктів з усіх областей України отримають фінансування від 500 тис. до 1 млн грн на реалізацію своїх ідей.
Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з Українським культурним фондом оголосили результати конкурсу "Культура у фокусі громад". Це перший спільний грантовий проєкт, який має на меті підтримати локальні культурні ініціативи в населених пунктах поза межами великих міст і обласних центрів, передає УНН.
Конкурс стартував 9 січня і став частиною восьмого грантового сезону УКФ. Усього на надійшло 173 заявки з усіх областей України. Після ретельного відбору переможцями стали 14 проєктів, які отримають фінансування в розмірі від 500 тис. до 1 млн грн на реалізацію своїх ідей. Загальний бюджет конкурсу становив 10 млн грн, половину з яких надав БФ "МХП-Громаді". Ще 1,4 млн грн додали самі учасники в межах обов’язкового співфінансування проєкту.
Разом із БФ "МХП-Громаді" ми підтримали ініціативи, що розкривають культурний потенціал малих громад і зберігають локальну спадщину. Серед них цифровізація пам’яток, що перебувають під загрозою через повномасштабну війну, створення нових музейних експозицій, розвиток етнохабів і віртуальні тури. Ці проєкти свідчать про те, що якісний культурний продукт може з’являтися не лише у великих містах. Вони поєднують традицію з технологіями, залучають мешканців і відкривають українську культуру світові – з містечок і селищ, де вона народжується щодня
Конкурс був відкритим для органів місцевого самоврядування, юридичних осіб усіх форм власності та ФОПів, які працюють у сфері культури не менше одного року. Кожен із відібраних проєктів пройшов п’ятиетапну оцінку, в якій ключовими критеріями стали: якість ідеї, залучення громади, збереження культурної спадщини, використання сучасних технологій і сталість результату. Особливу увагу приділено громадам, які через війну втратили частину культурної інфраструктури або доступ до мистецького середовища.
Ми переконані, що справжня культурна сила народжується саме в громадах — у селах, селищах, малих містах. Саме там зберігають народні традиції, відновлюють музеї, створюють хаби й культурні простори. Ми вдячні УКФ за це партнерство - це наш спільний крок до того, щоб підтримка культури ставала системною й доступною там, де її найбільше потребують
У межах конкурсу підтримувалися ініціативи в напрямах: культурна спадщина, література, візуальне, аудіовізуальне, перформативне та сценічне мистецтво, креативні індустрії. Пріоритет надавався інноваційним рішенням, технологічним підходам, роботі з нематеріальною спадщиною та сталим партнерствам.
Детальніше про переможців — на сайті УКФ.