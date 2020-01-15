Кулеба призвал НАТО рассмотреть заявку Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей

КИЕВ. 15 января. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО. Об этом он заявил в штабквартиру Альянса в Брюсселе 15 января, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.