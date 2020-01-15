“Непорушна стійкість - 2020”: Україна та НАТО у жовтні проведуть спільні навчання

КИЇВ. 15 січня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та заступник Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки посол Беттіна Каденбах підписали документ про проведення спільних навчань із захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні “Непорушна стійкість — 2020” (Coherent Resilience 2020), які відбудуться у жовтні 2020 року в Одесі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.