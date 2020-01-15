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"Нерушимая устойчивость - 2020": Украина и НАТО в октябре проведут совместные учения

Киев • УНН

 • 32730 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах подписали документ о проведении совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая устойчивость - 2020" (Coherent Resilience 2020), которые состоятся в октябре 2020 года в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службe правительства.

"Нерушимая устойчивость - 2020": Украина и НАТО в октябре проведут совместные учения

Соответствующий документ они подписали сегодня, 15 января, в рамках визита Дмитрия Кулебы в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Учения "Нерушимая устойчивость - 2020" состоятся 5-9 октября этого года в Одессе. Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель - слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы.

"Нам нужно больше учений и более общих действий с НАТО. Сегодня мы делаем еще один шаг в этом направлении. Учения также важны для развития нашей системы национальной устойчивости в противодействии гибридным угрозам", - отметил Дмитрий Кулеба.

Всего в "Нерушимой устойчивости - 2020" примут участие более 200 специалистов. С украинской стороны - представители более 20 ведомств, среди которых Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Министерство обороны, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел и органы системы МВД, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство инфраструктуры, Министерство культуры, молодежи и спорта и другие. Также присоединятся НАК "Нафтогаз Украины", Институт стратегических исследований.

Со стороны Альянса на учениях будут представители центров передового опыта НАТО (в частности - по энергобезопасности, кибербезопасности и морской безопасности), Представительства НАТО в Украине. Присоединится и Европейский центр опыта по противодействию гибридным угрозам.

Украина и НАТО отработают сценарий определенной критической ситуации, которая потребует слаженных действий. В течение учения органы власти смогут сверить свои планы, проверить эффективность реагирования и восстановления, умение вовремя общаться между собой и информировать людей.

Оценивать взаимодействие будет Высшая морская школа США. По результатам учений они оценят сильные и слабые стороны взаимодействия, а детальный анализ и рекомендации предоставят в начале 2021 года.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во вторник, 14 января, встретился в Брюсселе с начальником Генерального штаба Украины генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком.

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