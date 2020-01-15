"Нерушимая устойчивость - 2020": Украина и НАТО в октябре проведут совместные учения

КИЕВ. 15 января. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах подписали документ о проведении совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая устойчивость - 2020" (Coherent Resilience 2020), которые состоятся в октябре 2020 года в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службe правительства.