Кулеба встретился с главой МИД Франции и обсудил европейскую оборонную промышленность

Министр иностранных дел Украины в Брюсселе встретился с главой МИД Франции Катрин Колонной, которая пообещала поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом глава французского дипломатического ведомства сообщила на платформе Х (бывший Twitter), передает УНН.

Встреча с Дмитрием Кулебой в кулуарах заседания министров НАТО в Брюсселе. Нам придется принять важные решения по закреплению Украины в ЕС и НАТО. Украина может рассчитывать на поддержку Франции добавила Катрин Колонна.

В ответ Дмитрий Кулеба поблагодарил Францию за постоянную военную поддержку Украины.

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Всегда рад встрече со своей французской коллегой Катрин Колонной. Я поблагодарил Францию за постоянную военную поддержку Украины. Мы обсудили подготовку к декабрьскому саммиту, где ожидается принятие решения об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС. Мы также подробно говорили о том, как мы можем совместно вывести европейскую оборонную промышленность на новый уровень написал Кулеба.

Напомним

Испания поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Также Кулеба и министр иностранных дел Дании обсудили оборонное сотрудничество