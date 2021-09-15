Кулеба: Украина планирует встречу глав государств “Люблинского треугольника”
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Украина планирует провести саммит “Люблинского треугольника” на уровне глав государств. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Украинском центрально европейском форуме, передает корреспондент УНН.
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"В будущем мы планируем провести встречу на уровне глав государств в рамках саммита Люблинского треугольника", - заявил Кулеба.
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По словам главы украинского МИДа, “Люблинский треугольник” был создан в июле 2020 года и уже доказал, что “является хорошим форматом регионального сотрудничества”.
Кулеба добавил, что министры иностранных дел “Люблинского треугольника” провели три встречи за один год.
Кроме того, он напомнил, что на последней встрече, которая состоялась в Вильнюсе летом была подписана дорожная карта сотрудничества и совместный план по противодействию дезинформации.
Министр иностранных дел сравнил “Люблинский треугольник” с Веймарским (Комитет развития германо-французско-польского сотрудничества, основанный в 1991 году - ред. ), который в 1990-х и начале 2000-х помог Польше стать членом ЕС.
"Так же как Веймарский треугольник помог Польше интегрироваться в ЕС в 1990-ых и в начале 2000-ых, Люблинский треугольник сегодня рассматривается в Киеве, как один из инструментов, чтобы способствовать членству Украины в ЕС", - добавил он.
Справка
“Люблинский треугольник” — трехсторонний формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, созданный министрами иностранных дел этих стран в июле 2020 года. Платформа служит для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества трех стран-участниц.
Первое заседание “Люблинского треугольника” министры иностранных дел Украины, Литвы и Польши провели 29 января в онлайн-формате.
4 марта в сессии “Люблинского треугольника” принял участие секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.