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Кулеба: Україна планує зустріч глав держав "Люблінського трикутника"

Кулеба: Україна планує зустріч глав держав "Люблінського трикутника"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Україна планує провести саміт "Люблінського трикутника" на рівні глав держав. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на Українському центрально європейському форумі, передає кореспондент УНН.

Цитата

"У майбутньому ми плануємо провести зустріч на рівні глав держав у рамках саміту Люблінського трикутника", - заявив Кулеба.

Деталі

За словами глави українського МЗС, "Люблінський трикутник" був створений в липні 2020 року і вже довів, що "є хорошим форматом регіонального співробітництва".

Кулеба додав, що міністри закордонних справ "Люблінського трикутника" провели три зустрічі за один рік.

Крім того, він нагадав, що на останній зустрічі, яка відбулася у Вільнюсі влітку була підписана дорожня карта співробітництва та спільний план з протидії дезінформації.

Міністр закордонних справ порівняв "Люблінський трикутник" з Веймарським (Комітет розвитку німецько-французько-польської співпраці, заснований в 1991 році - ред.), який в 1990-х і початку 2000-х допоміг Польщі стати членом ЄС.

"Так само як Веймарський трикутник допоміг Польщі інтегруватися в ЄС в 1990-х і на початку 2000-х, Люблінський трикутник сьогодні розглядається в Києві, як один з інструментів, щоб сприяти членству України в ЄС", - додав він.

Довідка

"Люблінський трикутник" - тристоронній формат взаємодії України, Литви та Польщі, створений міністрами закордонних справ цих країн в липні 2020 року. Платформа служить для політичного, економічного, культурного і соціального співробітництва трьох країн-учасниць.

Перше засідання "Люблінського трикутника" міністри закордонних справ України, Литви та Польщі провели 29 січня в онлайн-форматі.

4 березня в сесії "Люблінського трикутника" взяв участь секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данилов.

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