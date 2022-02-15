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Кулеба и генсек ООН обсудили ситуацию вокруг Украины

Кулеба и генсек ООН обсудили ситуацию вокруг Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем созданный Российской Федерацией кризис безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МИД.

Детали

Генсек ООН подтвердил, что любая военная интервенция РФ является неприемлемой и в случае совершения будет квалифицироваться как нарушение Устава ООН и международного права. Он убежден в важности избежания не только вторжения, но и нагнетания ситуации в Украине и вокруг нее. Гутерреш подчеркнул, что ООН рассматривает дипломатию как единственный путь разрешения ситуации.

Кулеба отметил, что ООН “должна и может быть активной участницей дипломатических усилий”, которые сегодня осуществляются Киевом и партнерами на разных уровнях для снижения напряжения.

Глава МИД привлек внимание генсека к попыткам России манипулировать содержанием Минских договоренностей и подчеркнул, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, которые предусматривают “прямой диалог” между Украиной и ОРДЛО.

Как отметил Кулеба, именно РФ является стороной конфликта, поэтому Украина готова к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в Нормандском формате, а также работает над активизацией других переговорных площадок.

Также Кулеба обратился к Гутеррешу с предложением использования механизма “добрых услуг генерального секретаря ООН” для деэскалации.

В МИД подчеркнули, что применение указанного механизма происходит в рамках реализации положений статьи 99 Устава ООН, которая предусматривает право генсека доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности.

Напомним

В Организации объединенных Наций нет планов эвакуировать персонал из Украины.

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