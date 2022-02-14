В ООН не планують евакуювати персонал із України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. В Організації об'єднаних Націй немає планів евакуювати персонал з України. Про це повідомив на брифінгу офіційний представник генсекретаря Всесвітньої організації Стефан Дюжаррік, передає УНН.
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"У даний час у нас близько 1600 співробітників в Україні, і, як я вже згадував, немає плану евакуації або переміщення співробітників ООН", — сказав Дюжаррік.
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Пізніше він уточнив, що мова про 1661 людей, з них 220 осіб — міжнародний персонал.
Офіційний представник генерального секретаря також зазначив, що генсек ООН Антоніу Гутерріш як і раніше не бачить загрози вторгнення Росії в Україну.
Що було раніше
Як писав УНН, раніше сьогодні генеральний секретар ООН провів у понеділок переговори у відеоформаті з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та російським міністром Сергієм Лавровим.
Додамо
З 12 лютого активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Це відбувається на тлі посилення занепокоєння, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".
Крім того, низка авіакомпаній раніше прийняли рішення припинити польоти в Україну.