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Кулеба та генсек ООН обговорили ситуацію довкола України

Кулеба та генсек ООН обговорили ситуацію довкола України

Київ • УНН

 • 13015 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем створену Російською Федерацією безпекову кризу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт МЗС.

Деталі

Генсек ООН підтвердив, що будь-яка військова інтервенція РФ є неприйнятною та в разі здійснення буде кваліфікуватися як порушення Статуту ООН та міжнародного права. Він переконаний у важливості уникнення не лише вторгнення, але і нагнітання ситуації в Україні та навколо неї. Гутерреш наголосив, що ООН розглядає дипломатію як єдиний шлях розв’язання ситуації.

Кулеба зазначив, що ООН “має та може бути активною учасницею дипломатичних зусиль”, які сьогодні здійснюються Києвом і партнерами на різних рівнях задля зниження напруги.

Глава МЗС привернув увагу генсека до спроб Росії маніпулювати змістом Мінських домовленостей і наголосив, що Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, які передбачають “прямий діалог” між Україною та ОРДЛО.

Як наголосив Кулеба, саме РФ є стороною конфлікту, тому Україна готова до переговорів щодо політико-дипломатичного врегулювання за участі російської сторони у Нормандському форматі, а також працює над активізацією інших переговорних майданчиків.

Також Кулеба звернувся до Гутерреша із пропозицією використання механізму “добрих послуг генерального секретаря ООН” задля деескалації.

В МЗС підкреслили, що задіяння вказаного механізму відбувається в рамках реалізації положень статті 99 Статуту ООН, яка передбачає право генсека доводити до відома Ради Безпеки будь-які питання, що можуть загрожувати підтриманню міжнародного миру та безпеки.

Нагадаємо 

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