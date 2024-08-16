Кулеба созвонился с главой МИД Индии на фоне сообщений о возможном визите Моди

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, пишет УНН.

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«Я имел разговор со своим индийским коллегой доктором Субраманьямом Джайшанкаром, во время которого поздравил Индию с 77-й годовщиной независимости. Мы обсудили развитие двусторонних отношений и политического диалога между Украиной и Индией», - отметил Кулеба в X.

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Информация о переговорах появилась на фоне сообщений, что на следующей неделе в Украину с визитом должен прибыть премьер-министр Индии Наренда Моди, который планирует визит в Европу.