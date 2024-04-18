Кулеба переговорил с Блинкеном о дополнительных Patriot и ракетах для Украины: говорит, госсекретарь способствует

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  134299 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  171991 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  172265 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  151511 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  115134 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  127063 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138501 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137600 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124129 просмотра

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15 апреля 2024, 07:40  •  103651 просмотра

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11 апреля 2024, 08:47  •  488810 просмотра

Кулеба переговорил с Блинкеном о дополнительных Patriot и ракетах для Украины: говорит, госсекретарь способствует

Министр иностранных дел Украины встретился с Блинкеном, чтобы обсудить насущную потребность в дополнительной военной помощи со стороны США, а также системы противовоздушной обороны "Патриот" и ракеты.

Война •   •  1840 просмотра
Кулеба переговорил с Блинкеном о дополнительных Patriot и ракетах для Украины: говорит, госсекретарь способствует

Microsoft зафиксировала первые попытки российских хакеров повлиять на выборы в США

За последние 45 дней российские кибергруппы активизировали усилия по распространению дезинформации и противоречивого контента, направленного на влияние на предстоящие президентские выборы в США, сообщает компания Microsoft.

Новости Мира •   •  1966 просмотра
Microsoft зафиксировала первые попытки российских хакеров повлиять на выборы в США

Задержан водитель школьного автобуса, который возил оккупантов на ротацию из Харьковщины в белгород

59-летний водитель школьного автобуса из Харьковской области сотрудничал с российскими оккупантами, перевозя их войска и оружие на перекрашенном школьном автобусе между линией фронта и российским белгородом.

Война •   •  2818 просмотра
Задержан водитель школьного автобуса, который возил оккупантов на ротацию из Харьковщины в белгород

"Сейчас критически важно": спикер Джонсон поддержал летальную помощь Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон решительно поддерживает предоставление летальной помощи Украине, считая ее критически важной.

Война •   •  5166 просмотра
"Сейчас критически важно": спикер Джонсон поддержал летальную помощь Украине

россияне ударили по Днепровскому району: два человека ранены, есть информация о возгорании - ОВА

В четверг, 18 апреля, в результате российского ракетного удара в Днепропетровской области были ранены двое мужчин в возрасте 30 и 35 лет, которые были госпитализированы в состоянии средней тяжести, а также возникло несколько пожаров, сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации.

Война •   •  3878 просмотра
россияне ударили по Днепровскому району: два человека ранены, есть информация о возгорании - ОВА

Боррель обсудил с Кэмероном усиление усилий для срочного предоставления Украине средств ПВО

Боррель обсудил с Кэмероном активизацию усилий по срочному предоставлению Украине средств противовоздушной обороны.

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Боррель обсудил с Кэмероном усиление усилий для срочного предоставления Украине средств ПВО

Посол Украины встретился со спецпредставителем Китая и подтвердил приглашение КНР на Саммит мира

Посол Украины в КНР встретился со Специальным представителем Китая, чтобы обсудить украинско-китайские отношения. также дипломат подтвердил приглашение КНР на участие в Саммите мира, который состоится в Швейцарии в июне 2024 года.

Война •   •  6550 просмотра
Посол Украины встретился со спецпредставителем Китая и подтвердил приглашение КНР на Саммит мира

Харьков под ударом вражеских "шахедов" - мэр

По словам мэра Игоря Терехова, Харьков в опасной зоне. Город под ударом "шахедов".

Война •   •  9583 просмотра
Харьков под ударом вражеских "шахедов" - мэр

В Украине дефицит электричества, привлечена аварийная помощь из Европы, есть ограничения - энергетики

Из-за российских атак и холодной погоды Украина сталкивается с дефицитом электроэнергии, что привело к ограничению потребления для бизнеса и промышленности с 6 до 10 вечера, за исключением предприятий критической инфраструктуры и оборонных предприятий, тогда как домохозяйства в Харьковской области продолжают сталкиваться с перебоями в поставках электроэнергии.

Война •   •  9410 просмотра
В Украине дефицит электричества, привлечена аварийная помощь из Европы, есть ограничения - энергетики

Утепление ВСУ на следующий сезон: стартовали торги по закупке 12 видов зимней одежды для защитников Украины

Государственный логистический оператор объявил первые тендеры на закупку 12 видов зимней одежды для Вооруженных Сил Украины, включая зимние брюки, куртки, костюмы, перчатки и носки, с определенными требованиями к качеству.

Война •   •  7893 просмотра
Утепление ВСУ на следующий сезон: стартовали торги по закупке 12 видов зимней одежды для защитников Украины