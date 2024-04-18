Кулеба переговорил с Блинкеном о дополнительных Patriot и ракетах для Украины: говорит, госсекретарь способствует

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить усилия для получения Украиной дополнительных систем ПВО Patriot и ракет, а также срочную потребность в дополнительной помощи со стороны США. Об этом сам министр сообщил в четверг в соцсети X, пишет УНН.

Я встретился с Энтони Блинкеном, чтобы поблагодарить Соединенные Штаты за поддержку Украины. Мы подробно рассмотрели наши совместные глобальные усилия, чтобы как можно быстрее получить в Украину больше систем ПВО Patriot и ракет. Я ценю усилия госсекретаря Блинкена способствовать принятию необходимых решений - написал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что он и Блинкен "оба отметили срочную необходимость принятия Конгрессом США дополнительного пакета помощи Украине". "Это пошлет месседж о силе и уверенности, позволяя Украине спасать жизни и улучшать ситуацию на поле боя", - подчеркнул Кулеба.

Кулеба после атаки рф на Чернигов указал на потребность в ПВО: будет призывать G7 последовать немецкому примеру передачи Patriot