Кулеба ответил тем, кто предлагает уступить территории в обмен на членство в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил сторонникам предложений уступить территории в обмен на членство в НАТО, указав, что те, кто это советует, должны сначала предложить такое своим правительствам. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, прибыв на заседание Совета Украина-НАТО в среду, пишет УНН.

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На вопрос, что он думает о "некоторых предложениях относительно того, что Украина должна отказаться от территории в обмен на членство в НАТО", глава МИД указал, что "эти люди должны предложить своим правительствам отказаться от своей территории, отказаться от своих людей, и если они это сделают, то я готов выслушать их аргументы".

Но почему-то всегда легко посоветовать другому сдаться и пойти на уступки. Сначала они должны сделать это сами - сказал Кулеба.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Украина станет полноправным членом Альянса.