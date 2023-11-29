Кулеба ответил тем, кто предлагает уступить территории в обмен на членство в НАТО
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Кулеба отверг предложения уступить территорию ради членства в НАТО, призвав сторонников таких предложений сначала предложить подобное собственным правительствам
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил сторонникам предложений уступить территории в обмен на членство в НАТО, указав, что те, кто это советует, должны сначала предложить такое своим правительствам. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, прибыв на заседание Совета Украина-НАТО в среду, пишет УНН.
Детали
На вопрос, что он думает о "некоторых предложениях относительно того, что Украина должна отказаться от территории в обмен на членство в НАТО", глава МИД указал, что "эти люди должны предложить своим правительствам отказаться от своей территории, отказаться от своих людей, и если они это сделают, то я готов выслушать их аргументы".
Но почему-то всегда легко посоветовать другому сдаться и пойти на уступки. Сначала они должны сделать это сами
Напомним
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Украина станет полноправным членом Альянса.
Кулеба ответил тем, кто предлагает уступить территории в обмен на членство в НАТО
Министр иностранных дел Украины Кулеба отверг предложения уступить территорию ради членства в НАТО, призвав сторонников таких предложений сначала предложить подобное собственным правительствам.
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