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Кулеба обсудил с Блинкеном новые решения в обеспечении контрнаступления и подготовку решений саммита НАТО

Киев • УНН

 • 899793 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил в Лондоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном новые решения в обеспечении украинского контрнаступления, подготовку решений саммита НАТО в Вильнюсе относительно перспектив членства Украины, передает УНН со ссылкой на МИД.

Кулеба обсудил с Блинкеном новые решения в обеспечении контрнаступления и подготовку решений саммита НАТО

Цитата

«Дмитрий Кулеба провел в Лондоне переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Дипломаты обсудили новые решения в обеспечении украинского контрнаступления, подготовку решений саммита НАТО в Вильнюсе относительно перспектив членства Украины и расширение мировой коалиции в поддержку Формулы мира», - говорится в сообщении.

Добавим

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО примет на саммите в Вильнюсе пакет помощи Украине - это "приблизит Украину к Альянсу".

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