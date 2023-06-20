Кулеба обсудил с Блинкеном новые решения в обеспечении контрнаступления и подготовку решений саммита НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил в Лондоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном новые решения в обеспечении украинского контрнаступления, подготовку решений саммита НАТО в Вильнюсе относительно перспектив членства Украины, передает УНН со ссылкой на МИД.
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«Дмитрий Кулеба провел в Лондоне переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Дипломаты обсудили новые решения в обеспечении украинского контрнаступления, подготовку решений саммита НАТО в Вильнюсе относительно перспектив членства Украины и расширение мировой коалиции в поддержку Формулы мира», - говорится в сообщении.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО примет на саммите в Вильнюсе пакет помощи Украине - это "приблизит Украину к Альянсу".