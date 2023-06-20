Кулеба обговорив з Блінкеном нові рішення в забезпеченні контрнаступу та підготовку рішень саміту НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив у Лондоні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном нові рішення в забезпеченні українського контрнаступу, підготовку рішень саміту НАТО у Вільнюсі щодо перспектив членства України, передає УНН із посиланням на МЗС.
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«Дмитро Кулеба провів у Лондоні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Дипломати обговорили нові рішення в забезпеченні українського контрнаступу, підготовку рішень саміту НАТО у Вільнюсі щодо перспектив членства України та розширення світової коаліції на підтримку Формули миру», - йдеться в повідомленні.
Додамо
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО ухвалить на саміті у Вільнюсі пакет допомоги Україні - це "наблизить Україну до Альянсу".