Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на российские НПЗ и ситуацией в энергетике в мире

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на нефтеперерабатывающие заводы в россии и проблемами на мировом энергетическом рынке. Об этом Кулеба заявил в интервью Алле Мазур, отрывок из которого показали в телемарафоне, сообщает корреспондент УНН.

Как мы можем защитить свою энергетическую систему от уничтожения? Только одним путем - системами ПВО. Если Украина получит батареи "патриотов", мы сможем защитить свою энергетическую инфраструктуру, то наверное, будет меньше поводов, чтобы в обеих странах поражали энергетическую инфраструктуру. Но в этом вопросе я не вижу причинно-следственной связи. То есть когда в россии взрывается НПЗ, мы видим проблемы на российском рынке, но я что-то не вижу проблем на мировом - сказал министр.

Он добавил, что какой бы ни была цена на бензин - жизнь украинца намного дороже. Мы должны мыслить своими интересами, а наш интерес заключается в том, чтобы у Украины были системы ПВО, в необходимом количестве.

"Если партнеры говорят, что дадут нам 7 батарей "патриотов" завтра, но есть просьба, не делать какие-то определенные вещи, тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет вот этих батарей, нет пакета помочь, тогда нет предмета о чем говорить. Каждый выживает, как может!" - сказал Кулеба.

Напомним

Ллойд Остин, глава Пентагона, выступил против атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, посоветовав Украине сосредоточиться на ударах, которые имеют непосредственное влияние на войну.