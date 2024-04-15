Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на российские НПЗ и ситуацией в энергетике в мире

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
pentagonПентагон
lloid-ostinЛлойд Остин
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  25523 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  197538 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  192921 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  193743 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189002 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  128885 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138719 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162856 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  140161 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134736 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Новости по теме
Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на российские НПЗ и ситуацией в энергетике в мире

Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на российские НПЗ и ситуацией в энергетике в мире

  •  3764 просмотра
Оккупанты за сутки атаковали 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины

Оккупанты за сутки атаковали 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины

  •  3490 просмотра
В Украине непогода оставила без света 36 населенных пунктов, в Харьковской области действуют графики - энергетики

В Украине непогода оставила без света 36 населенных пунктов, в Харьковской области действуют графики - энергетики

  •  4438 просмотра
Кулеба призвал партнеров к неординарным смелым шагам по поддержке Украины

Кулеба призвал партнеров к неординарным смелым шагам по поддержке Украины

  •  5642 просмотра
"россияне стремятся убить как можно больше наших людей": 4 человека погибли из-за обстрела Северска в Донецкой области - глава ОВА

"россияне стремятся убить как можно больше наших людей": 4 человека погибли из-за обстрела Северска в Донецкой области - глава ОВА

  •  4543 просмотра
Враг усилил интенсивность атак, особенно оккупанты пытаются давить на Донетчине - Клименко

Враг усилил интенсивность атак, особенно оккупанты пытаются давить на Донетчине - Клименко

  •  5319 просмотра
россия и Китай торгуют медью под видом лома, чтобы избежать налогов и санкций - Reuters

россия и Китай торгуют медью под видом лома, чтобы избежать налогов и санкций - Reuters

  •  4584 просмотра
На Черниговщине за неделю 61 вражеский обстрел, погибли двое гражданских, один ранен - ОВА

На Черниговщине за неделю 61 вражеский обстрел, погибли двое гражданских, один ранен - ОВА

  •  5392 просмотра
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
Эксклюзив

  •  25523 просмотра
Циклон и холодный воздух с Балтийского моря и Скандинавии принесут нестабильную погоду с дождями и заморозками - синоптик

Циклон и холодный воздух с Балтийского моря и Скандинавии принесут нестабильную погоду с дождями и заморозками - синоптик

  •  5309 просмотра

Популярные

Лидеры Конгресса достигли согласия относительно помощи Израилю и Украине - Чак Шумер

Лидеры Конгресса достигли согласия относительно помощи Израилю и Украине - Чак Шумер

  •  121165 просмотра
Пять человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталии

Пять человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталии

  •  113696 просмотра
ISW: Иран комбинированным ударом искал слабые звенья ПВО Израиля

ISW: Иран комбинированным ударом искал слабые звенья ПВО Израиля

  •  117864 просмотра
15 апреля: Всемирный день искусства, День McDonald's

15 апреля: Всемирный день искусства, День McDonald's

  •  127203 просмотра
Стало известно, какими ракетами ударила Украина по штабу российских войск в оккупированном Луганске

Стало известно, какими ракетами ударила Украина по штабу российских войск в оккупированном Луганске

  •  109822 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  266998 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  306473 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  322560 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  326926 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  362985 просмотра

Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на российские НПЗ и ситуацией в энергетике в мире

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на нефтеперерабатывающие заводы в поссии и проблемами на мировом энергетическом рынке и призывает передать Украине необходимые системы противовоздушной обороны для защиты своей энергетической инфраструктуры.

Война •   •  3764 просмотра
Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на российские НПЗ и ситуацией в энергетике в мире

Оккупанты за сутки атаковали 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины

За минувшие сутки российские оккупанты атаковали 104 населенных пункта и 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.

Общество •   •  3490 просмотра
Оккупанты за сутки атаковали 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины

В Украине непогода оставила без света 36 населенных пунктов, в Харьковской области действуют графики - энергетики

Из-за непогоды были обесточены 36 населенных пунктов в Житомирской и Хмельницкой областях, есть отключения и ограничения в нескольких областях, включая Харьковскую, где почасовые отключения коснулись около 240 000 потребителей.

Общество •   •  4438 просмотра
В Украине непогода оставила без света 36 населенных пунктов, в Харьковской области действуют графики - энергетики

Кулеба призвал партнеров к неординарным смелым шагам по поддержке Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров срочно предоставить Украине дополнительные комплексы Patriot, современные системы противовоздушной обороны, оружие и боеприпасы для победы над Россией и восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

Война •   •  5642 просмотра
Кулеба призвал партнеров к неординарным смелым шагам по поддержке Украины

"россияне стремятся убить как можно больше наших людей": 4 человека погибли из-за обстрела Северска в Донецкой области - глава ОВА

Четверо мужчин в возрасте от 36 до 86 лет погибли в результате артиллерийского обстрела Северска Донецкой области минувшей ночью.

Война •   •  4543 просмотра
"россияне стремятся убить как можно больше наших людей": 4 человека погибли из-за обстрела Северска в Донецкой области - глава ОВА

Враг усилил интенсивность атак, особенно оккупанты пытаются давить на Донетчине - Клименко

Враг активизировал атаки, особенно в Донецкой области, но Силы обороны, в частности Национальная гвардия, эффективно сдерживают вторжение. Гвардейцы за последнюю неделю уничтожили 300 единиц военной техники, 10 складов с боеприпасами и 99 блиндажей с оккупантами внутри.

Война •   •  5319 просмотра
Враг усилил интенсивность атак, особенно оккупанты пытаются давить на Донетчине - Клименко

россия и Китай торгуют медью под видом лома, чтобы избежать налогов и санкций - Reuters

российская медная компания и китайские фирмы торгуют новыми медными рулонами, замаскированными под металлолом, чтобы избежать налогов и обойти западные санкции, наложенные на рф за вторжение в Украину.

Новости Мира •   •  4584 просмотра
россия и Китай торгуют медью под видом лома, чтобы избежать налогов и санкций - Reuters

На Черниговщине за неделю 61 вражеский обстрел, погибли двое гражданских, один ранен - ОВА

Российские войска 61 раз обстреляли 24 населенных пункта в Черниговской области, вызвав 335 взрывов, убив 2 гражданских, ранив 1 и повредив частные дома и транспортные средства.

Война •   •  5392 просмотра
На Черниговщине за неделю 61 вражеский обстрел, погибли двое гражданских, один ранен - ОВА

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

На этой недели у большинства из нас будет множество возможностей реализовать задуманное и добиться успехов в разных сферах. В этот период прекрасно развивать любой вид деятельности, свой бизнес, искать новые источники дохода для себя

Общество •   •  25523 просмотра
Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Циклон и холодный воздух с Балтийского моря и Скандинавии принесут нестабильную погоду с дождями и заморозками - синоптик

Из-за циклонической активности и атмосферных фронтов в Украине будет наблюдаться неустойчивая погода с осадками, особенно в западных и северных областях, тогда как юго-восточные регионы будут оставаться аномально теплыми, а западные/северо-западные - с холодным воздухом и возможными заморозками.

Общество •   •  5309 просмотра
Циклон и холодный воздух с Балтийского моря и Скандинавии принесут нестабильную погоду с дождями и заморозками - синоптик