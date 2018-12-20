Кубив анонсировал контракт для производства крылатой ракеты "Нептун"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. К концу декабря 2018 года будет заключен контракт для создания производственных мощностей по производству крылатой ракеты "Нептун". Об этом сказал на итоговой пресс-конференции первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент УНН.
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"До конца декабря будет заключен контракт на создание производственных мощностей для производства крылатой ракеты по проекту "Нептун". Этим также будет заниматься КБ "Луч". Мы пока не можем разглашать конкретные цифры. Но это очень мощный инновационный модернизированный проект на перспективу", - рассказал он.
По его словам, параллельно будут создаваться мощности по производству танковой техники, средств радиолокации, восстановление полигонов, испытания боеприпасов.
Напомним, накануне секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина будет защищать побережье морей ракетами, способными уничтожить Керченский мост.