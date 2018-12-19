Україна боронитиме узбережжя морів ракетами, здатними знищити Керченський міст - Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Україна системно працює над посиленням берегової оборони Чорного і Азовського узбережжя за допомогою сучасних ракетних комплексів, здатних знищити будь-який корабель чи міст. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олександр Турчинов в інтерв’ю ВВС, передає УНН.
"Ми системно працюємо над посиленням берегової оборони Чорного і Азовського узбережжя. З цією метою будуть залучені нові та модернізовані ракетні комплекси. Це дозволить нам не тільки ефективно протидіяти будь-яким десантним операціям, але і знищити будь-який корабель, що загрожує нашій країні на відстані 300 кілометрів, навіть коли він розташований в порту базування. Не буде для нас проблемою, у випадку загрози, знищити будь-яку переправу або міст, зокрема і той, що дуже розрекламований", - зазначив секретар РНБО.
За його словами, Україна не відмовиться від планів щодо створення корабельно-катерного угрупування ВМС у Азовському морі навіть після акту агресії з боку РФ. Як наголосив А.Турчинов, Україна має довести світу, що не втратила своїх позицій в Азовському морі, і що в цьому морі діє міжнародне право, тож там можуть перебувати як українські, так й іноземні кораблі.
Нагадаємо, ЄС може запровадити додаткові санкції проти Росії за її агресію в районі Керченської протоки в найближчі місяці.
Як повідомляв УНН раніше, 25 листопада, у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.