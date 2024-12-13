Критическая нехватка судей в апелляционных судах Украины: почему коллегии не могут работать

В Украине ситуация в апелляционных судах по количеству судей критическая. Об этом заявил и.о. председателя Верховного суда Борис Гулько во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Апелляционные суды являются критическими уже довольно длительный период. 10 лет не было ни одного назначения в апелляционные суды судьи. Фактически, кроме Киева и апелляционных судов западного региона у нас все апелляционные суды являются критическими. Так же и первая инстанция, особенно в крупных городах. Если взять по Киеву нагрузку, то она является одной из крупнейших в районных судах, местных судах Украины. Это связано прежде всего с миграционными процессами