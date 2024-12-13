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Критическая нехватка судей в апелляционных судах Украины: почему коллегии не могут работать

Критическая нехватка судей в апелляционных судах Украины: почему коллегии не могут работать

Киев  •  УНН

 • 6661 просмотра

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В апелляционных судах Украины наблюдается критическая нехватка судей из-за отсутствия назначений в течение 10 лет. В некоторых регионах уголовные производства могут остановиться из-за невозможности формирования коллегий.

В Украине ситуация в апелляционных судах по количеству судей критическая. Об этом заявил и.о. председателя Верховного суда Борис Гулько во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Апелляционные суды являются критическими уже довольно длительный период. 10 лет не было ни одного назначения в апелляционные суды судьи. Фактически, кроме Киева и апелляционных судов западного региона у нас все апелляционные суды являются критическими. Так же и первая инстанция, особенно в крупных городах. Если взять по Киеву нагрузку, то она является одной из крупнейших в районных судах, местных судах Украины. Это связано прежде всего с миграционными процессами

- рассказал Гулько.

Председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов подтвердил, что действительно ситуация с апелляциями критическая.

«В некоторых судах, если мы говорим о Сумском апелляционном, Харьковском апелляционном, то там вообще уголовные производства могут остановиться, потому что просто коллегия может не сформировать», - сказал Маслов.

Маслов в целом отметил, что кадровый голод является уже давно одной из главных проблем, что приводит к задержкам по рассмотрению дел.

«Те судьи, которые работают сейчас, они вынуждены работать не за двоих, а за троих и это при абсолютно неудовлетворительном уровне финансового обеспечения в первую очередь аппаратов судей», - добавил он.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая сообщала, что сейчас идет работа над созданием нового суда для рассмотрения административных дел.

Высшая квалификационная комиссия судей 11 декабря объявила об отборе кандидатов на должность судьи местного суда. Прогнозируемое количество вакантных должностей судей, в отношении которых объявлен отбор - 1 800.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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