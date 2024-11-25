Крымчанин Яцкин провел 50 дней в российском ШИЗО из-за незастегнутой пуговицы

Крымчанин Иван Яцкин, осужденный россией по сфабрикованным обвинениям в "государственной измене", 50 дней находился в штрафном изоляторе колонии в Кемерово. Основаниями для изоляции стали надуманные нарушения, такие как незастегнутая пуговица, пребывание на кровати до положенного времени и отказ здороваться во время вечерней проверки. Об этом Крымскотатарскому ресурсному центру сообщили его родственники, передает УНН.

Нечеловеческие условия

По словам родных, Яцкин сталкивается с постоянными нарушениями своих прав. Поводы для наказания абсурдные. Сперва крымчанина изолировали из-за якобы незастегнутой пуговицы, а затем за отказ поздороваться. Во время его пребывания в изоляторе личные вещи, переданные семьей, оставили без присмотра в бараке. В результате их похитили другие заключенные.

"Питание в колонии остается крайне низкого качества. Иногда дают "лосиный корм" (какая-то сухая картошка) и дерть (овсянка, перемолотая, как для животных). Ну а что-то, бывает, можно есть", - рассказали родственники.

Пытки из-за проукраинской позиции

Иван стал жертвой российской репрессивной системы в 2019 году, когда его задержали по подозрению в передаче информации украинским спецслужбам. Его обвиняют в государственной измене по статье 275 Уголовного кодекса россии, в форме шпионажа. После ареста Яцкина перевезли из оккупированного Крыма в москву, где российские силовики оказывали на него сильное психологическое давление. В Службе безопасности Украины отрицали любое сотрудничество с Яцкиным. Оккупанты приговорили его к 11 годам колонии строгого режима.

Заключение ухудшило здоровье Яцкина, а 4 ноября 2021 года он был помещен в штрафной изолятор колонии в Краснодарском крае. В течение трех дней политзаключенный был вынужден стоять на ногах, поскольку, согласно правилам пребывания в ШИЗО, его кровать была пристегнута днем, и он не мог отдохнуть.

рф игнорирует международные нормы

Действия россии в отношении крымчанина нарушают ряд международно-правовых норм, в частности:

- Женевскую конвенцию. Запрет жестокого обращения с гражданскими лицами на оккупированных территориях и обязанность обеспечивать достойное отношение к заключенным.

- Международный пакт о гражданских и политических правах. россия, как государство-участник, обязана гарантировать право на справедливое судебное разбирательство и защиту от пыток.

- Европейскую конвенцию по правам человека. рф несет ответственность за содержание людей в бесчеловечных условиях, что приравнивается к пыткам.

Мировое сообщество неоднократно призывало россию прекратить преследование украинских граждан и освободить всех политзаключенных. Однако эти требования игнорируются. рф использует политзаключенных как инструмент давления на Украину.

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