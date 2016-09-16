Крымчане повредили магистраль кабельной связи, которая была задействована в ходе учений российских военных

"Пренебрежительное отношение российской оккупационной власти к местным жителям украинского Крыма, систематическое ущемление их прав и свобод в том числе пренебрежение их правом на частную собственность, заставляет крымчан прибегать к скрытым формам протеста и саботажа. 15 сентября во время подведения итогов участия в СКШН "Кавказ -2016" 744 Центра связи Черноморского флота ВС РФ было особенно отмечено, что личный состав опорного пункта связи указанного Центра (дислоцируется в Орловке) не смог обеспечить работу около 600 каналов связи, которые были задействованы в ходе учений, в связи с повреждением местными жителями магистральной кабельной трассы опорного пункта, что спровоцировало сбой в системе связи ЧФ РФ. Причина указанного инцидента - при подготовке к СКШН "Кавказ-2016", во время развертывания элементов узла связи, были проигнорированы протесты отдельных владельцев земельных участков, а также не компенсирован им материальный ущерб, причиненный военнослужащими ВС РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 августа в России началась внезапная проверка боеготовности вооруженных сил. Проверку объявили в Южном, Западном, Центральном военных округах, на Северном флоте, а также в главном командовании ВКС и ВДВ.

По информации украинской разведки, эта проверка могла быть использована для расширения масштабов вооруженной агрессии против Украины.