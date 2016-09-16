Кримчани пошкодили магістраль кабельного зв'язку, яка була задіяна в ході навчань російських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Близько 600 каналів зв’язку, які були задіяні в ході навчань "Кавказ-2016" не працювали, у зв’язку із пошкодженням місцевими мешканцями магістральної кабельної траси опорного пункту. Про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
"Зневажливе ставлення російської окупаційної влади до місцевих мешканців українського Криму, систематичний утиск їх прав і свобод у тому числі нехтування їх правом на приватну власність, змушує кримчан вдаватись до прихованих форм протесту та саботажу. 15 вересня під час підведення підсумків щодо участі у СКШН "Кавказ-2016" 744 Центру зв’язку Чорноморського флоту ЗС РФ було особливо відмічено, що особовий склад опорного пункту зв’язку зазначеного Центру (дислокується у Орловці) не зміг забезпечити роботу близько 600 каналів зв’язку, які були задіяні в ході навчань, у зв’язку із пошкодженням місцевими мешканцями магістральної кабельної траси опорного пункту, що спровокувало збій у системі зв’язку ЧФ РФ. Причина зазначеного інциденту – при підготовці до СКШН "Кавказ-2016", під час розгортання елементів вузла зв’язку, були проігноровані протести окремих власників земельних ділянок, а також не компенсовано їм матеріальну шкоду, завдану військовослужбовцями ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 серпня у Росії почалась раптова перевірка боєготовності збройних сил. Перевірку оголосили в Південному, Західному, Центральному військових округах, на Північному флоті, а також в головних командуваннях ПКС і ПДВ.
За інформацією української розвідки, ця перевірка могла бути використана для розширення масштабів збройної агресії проти України.