кремль усиливает информационные операции "чтобы заставить Запад к самоограничению" - ISW

Военные аналитики Института изучения войны указывают на то, что представители власти рф дмитрий песков, сергей шойгу и лергей лавров активизировали пропагандистские операции с целью подтолкнуть Украину к переговорам и заставить Запад бояться, передает УНН.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО и Россия находятся в "прямой конфронтации", вероятно, в рамках текущих усилий Кремля усилить существующие информационные операции, направленные на то, чтобы вынудить Запад к самоограничению - говорится в новом анализе, который обнародовало ISW.

В начале апреля Песков заявил, что отношения между РФ и НАТО "скатились до уровня прямой конфронтации" и что НАТО "уже втянуто в конфликт вокруг Украины". Между тем министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьян Лекорню пригрозил, что потенциальное размещение французских войск в Украине "создаст проблемы для самой Франции".

Разговор Шойгу с Лекорню, вероятно, является попыткой непосредственно повлиять на недавние призывы Франции к Европе и Западу предоставить больше военной помощи и другой поддержки Украине, отмечают в ISW.

Продвигает информационные операции, имитируя заинтересованность в переговорах глава МИДа России Сергей Лавров, - чиновник использовал встречу десятков иностранных послов из незападных государств, чтобы осудить украинскую "формулу мира", одновременно заявив, что Россия готова вести переговоры, но на выгодных для Кремля условиях.

Напомним,

За последние две недели российские войска увеличили количество и масштабы наземных механизированных атак на отдельных участках фронта. Об этом говорится в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW).

кремль нанял профессиональных российских актеров для съемок пропагандистского видео о мобилизации в Украине, чтобы подорвать доверие общества и усилия по мобилизации в стране.