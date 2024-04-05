кремль усиливает информационные операции "чтобы заставить Запад к самоограничению" - ISW

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  20327 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  38036 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  120506 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  114763 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  117915 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  110777 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100805 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  91079 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  80831 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

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Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  135038 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

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Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
Эксклюзив

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Кадыровцы разместились в одной из автошкол на оккупированной Херсонщине - партизаны

Кадыровцы разместились в одной из автошкол на оккупированной Херсонщине - партизаны

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Есть помещения, в которых за сутки свет был 6 часов - глава Харьковской ОВА о ситуации с энергетикой в регионе

Есть помещения, в которых за сутки свет был 6 часов - глава Харьковской ОВА о ситуации с энергетикой в регионе

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Атака на аэродром морозовск: источники сообщают о спецоперации СБУ с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожено

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3 апреля 2024, 11:28  •  200278 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

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Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

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1 апреля 2024, 09:33  •  311598 просмотра

кремль усиливает информационные операции "чтобы заставить Запад к самоограничению" - ISW

российские власти усиливают информационные операции, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам и заставить Запад опасаться эскалации в войне рф против Украины.

Война •   •  2141 просмотра
кремль усиливает информационные операции "чтобы заставить Запад к самоограничению" - ISW

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

На подступах Часового Яра в Донецкой области продолжаются бои, отметил спикер ОСУВ "Хортица".

Война •   •  20327 просмотра
Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Кадыровцы разместились в одной из автошкол на оккупированной Херсонщине - партизаны

Партизаны из движения "АТЕШ" обнаружили, что люди кадыровцы заняли автошколу в селе Новоалексеевка Генического района временно оккупированной Херсонской области.

Война •   •  7508 просмотра
Кадыровцы разместились в одной из автошкол на оккупированной Херсонщине - партизаны

Есть помещения, в которых за сутки свет был 6 часов - глава Харьковской ОВА о ситуации с энергетикой в регионе

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры 500 000 потребителей в Харьковской области остаются без света, а некоторые дома накануне имели электроэнергию только 6 часов в сутки.

Общество •   •  8951 просмотра
Есть помещения, в которых за сутки свет был 6 часов - глава Харьковской ОВА о ситуации с энергетикой в регионе

Атака на аэродром морозовск: источники сообщают о спецоперации СБУ с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожено

По меньшей мере 6 российских военных самолетов уничтожено во время спецоперации на аэродроме морозовск в рф, сообщает источник.

Война •   •  7701 просмотра
Атака на аэродром морозовск: источники сообщают о спецоперации СБУ с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожено

Инфляция в марте продолжила замедляться - НБУ

По данным Национального банка Украины, потребительская инфляция продолжила замедляться в марте после снижения в феврале до 4,3% в годовом измерении.

Экономика •   •  8796 просмотра
Инфляция в марте продолжила замедляться - НБУ

Япония расширила список товаров, запрещенных для поставок в россию

Япония расширила список товаров, запрещенных к поставке в россию, включив в него минеральное топливо, смазочные материалы, нитроцеллюлозу, стальную продукцию, электрооборудование и прогулочные суда.

Экономика •   •  7933 просмотра
Япония расширила список товаров, запрещенных для поставок в россию

Сейчас о введении графиков отключения для всей Украины речь не идет - Минэнерго

О введении графиков отключений электроэнергии для всей Украины речь не идет, но в нескольких регионах были применены аварийные отключения электроэнергии из-за сетевых ограничений, вызванных вражескими атаками на систему электропередач.

Война •   •  9604 просмотра
Сейчас о введении графиков отключения для всей Украины речь не идет - Минэнерго

Долг Украины был признан устойчивым и не подлежит реструктуризации - пресс-секретарь МВФ

МВФ признал долг Украины устойчивым и не планирует реструктуризации или списания долгов перед МВФ, поскольку периметр реструктуризации долга не включает многосторонние долги.

Экономика •   •  7589 просмотра
Долг Украины был признан устойчивым и не подлежит реструктуризации - пресс-секретарь МВФ

В Харькове и области обесточены 550 тысяч потребителей, возможны графики в других областях, на юге из-за атаки дрона повреждено оборудование подстанции - Минэнерго

Из-за сетевых ограничений вчера в 6 областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии, которые возможны и сегодня, причем только в Харьковской области пострадали более 550 000 потребителей, хотя дефицита электроэнергии не ожидается.

Общество •   •  8893 просмотра
В Харькове и области обесточены 550 тысяч потребителей, возможны графики в других областях, на юге из-за атаки дрона повреждено оборудование подстанции - Минэнерго