кремль угрожает сократить финансирование ВОТ, если там будет малая явка на "выборах"

российские власти угрожают уменьшить финансирование временно оккупированных территорий, если на "выборах президента рф" в марте будет низкая явка. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Кремль угрожает оккупационным администрациям временно захваченных регионов снизить финансирование, если на "выборах президента рф" будет низкая явка - говорится в сообщении ЦНС.

Как отмечается, "волеизъявление", которое рф планирует провести в марте 2024 года, в том числе и на ВОТ, должно продемонстрировать якобы поддержку оккупации со стороны местных. Однако традиционно ажиотажа вокруг этого фарса на ВО нет, указали в ЦНС.

В регион прибывают политтехнологи и "волонтеры", которые имеют целью фальсифицировать процесс и создать имитацию полноценного голосования. В то же время россияне позволили голосовать без паспорта рф, по месту жительства и растянули "выборы" на три дня, чтобы скрыть низкую явку.

Также, как сообщается, враг готовится к завозу бюджетников, и организации каруселей. Однако в кремле уже предупредили гауляйтеров, что провал явки на этот раз приведет к снижению финансирования и "кадровым решениям".

Как ранее писал УНН, на временно захваченных территориях Украины российские оккупанты в сопровождении военных собирают подписи среди местных в поддержку "кандидата на пост президента рф владимира путина".