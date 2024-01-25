кремль угрожает сократить финансирование ВОТ, если там будет малая явка на "выборах"
Киев • УНН
кремль угрожает сократить финансирование временно оккупированных территорий в случае низкой явки на так называемых "выборах президента россии" в марте 2024 года.
российские власти угрожают уменьшить финансирование временно оккупированных территорий, если на "выборах президента рф" в марте будет низкая явка. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Кремль угрожает оккупационным администрациям временно захваченных регионов снизить финансирование, если на "выборах президента рф" будет низкая явка
Как отмечается, "волеизъявление", которое рф планирует провести в марте 2024 года, в том числе и на ВОТ, должно продемонстрировать якобы поддержку оккупации со стороны местных. Однако традиционно ажиотажа вокруг этого фарса на ВО нет, указали в ЦНС.
В регион прибывают политтехнологи и "волонтеры", которые имеют целью фальсифицировать процесс и создать имитацию полноценного голосования. В то же время россияне позволили голосовать без паспорта рф, по месту жительства и растянули "выборы" на три дня, чтобы скрыть низкую явку.
Также, как сообщается, враг готовится к завозу бюджетников, и организации каруселей. Однако в кремле уже предупредили гауляйтеров, что провал явки на этот раз приведет к снижению финансирования и "кадровым решениям".
Как ранее писал УНН, на временно захваченных территориях Украины российские оккупанты в сопровождении военных собирают подписи среди местных в поддержку "кандидата на пост президента рф владимира путина".
кремль угрожает сократить финансирование ВОТ, если там будет малая явка на "выборах"
кремль угрожает сократить финансирование временно оккупированных территорий в случае низкой явки на так называемых "выборах президента россии" в марте 2024 года.
eBay уволит 1 000 сотрудников на фоне высоких расходов и медленного роста
eBay намерен уволить 1 000 сотрудников, примерно 9% рабочей силы, из-за стремительного роста расходов, опережающего рост бизнеса. Генеральный директор Джейми Ианноне также объявил о планах сократить количество контрактов с "альтернативной рабочей силой".
Десятки потенциальных планет могут быть благоприятными для жизни: исследование ученых
Ученые обнаружили 85 возможных экзопланет с температурой, пригодной для жизни. Шестьдесят из этих потенциальных экзопланет являются свежими находками.
Ученые обнаружили в Антарктиде неизвестные ранее колонии императорских пингвинов
Исследователи обнаружили четыре ранее незамеченные колонии императорских пингвинов в Антарктиде. Некоторые колонии переместились из-за таяния льда вследствие изменения климата, что уменьшило общую численность популяции до 300 000 пар.
В Шри-Ланке приняли закон, предусматривающий ответственность социальных сетей за "незаконный" контент
Шри-Ланка приняла закон, предусматривающий ответственность социальных сетей за "незаконный" контент, направленный на борьбу с киберпреступлениями, такими как жестокое обращение с детьми и кража данных. Критики утверждают, что закон угрожает свободе слова и может навредить ИТ-индустрии страны.
Прогноз роста ВВП в Германии снижен из-за жесткой экономии
Институт ifo снизил прогноз роста ВВП Германии на 2024 год до 0,7%, объясняя это мерами жесткой экономии на сумму почти 19 миллиардов евро, в одобренном Бундестагом бюджете.
Правительство Польши планирует существенно либерализовать законодательство об абортах
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах подать в парламент законопроект, который предлагает легализовать аборты до двенадцатой недели беременности, а также продажу противозачаточных таблеток без рецепта с 15-летнего возраста. Это произошло после широких протестов в ответ на более жесткие законы об абортах, введенные в 2021 году.
Выбросы CO2 от ископаемого топлива в ЕС достигли 60-летнего минимума
Выбросы ископаемого топлива "наконец вернулись к уровню 1960-х годов", говорят аналитики, но они предупреждают, что уровень все еще снижается слишком медленно.
Астрономов озадачила самая давняя черная дыра из выявленных во Вселенной
Астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) обнаружили древнюю черную дыру в центре галактики GN-z11, расположенной на расстоянии около 13,4 миллиарда световых лет. Наблюдаемый размер черной дыры вызывает недоумение, поскольку он слишком велик для ее возраста, что позволяет предположить, что ранние черные дыры могут расти быстрее, чем считается.
Сразу две украинские художницы стали победительницами Болонской выставки иллюстраторов
Украинские иллюстраторы Полина Дорошенко и Оксана Домашич были названы среди победителей 58-й Болонской выставки иллюстраторов.