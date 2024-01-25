кремль погрожує скоротити фінансування ТОТ, якщо там буде мала явка на "виборах"
Київ • УНН
кремль погрожує скоротити фінансування тимчасово окупованих територій у разі низької явки на так званих "виборах президента росії" у березні 2024 року.
російська влада погрожує зменшити фінансування тимчасово окупованих територій, якщо на "виборах президента рф" у березні буде низька явка. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Кремль погрожує окупаційним адміністраціям тимчасово захоплених регіонів знизити фінансування, якщо на "виборах президента рф" буде низька явка
Як зазначається, "волевиявлення", яке рф планує провести у березні 2024 року, зокрема і на ТОТ, має продемонструвати нібито підтримку окупації з боку місцевих. Проте традиційно ажіотажу навколо цього фарсу на ТО немає, вказали в ЦНС.
В регіон прибувають політтехнологи та "волонтери" які мають на меті фальсифікувати процес й створити імітацію повноцінного голосування. Водночас росіяни дозволили голосувати без паспорта рф, за місцем проживання й розтягнули "вибори" на три дні аби приховати низьку явку.
Також, як повідомляється, ворог готується до завезення бюджетників, та організацію каруселей. Проте у кремлі вже попередили гауляйтерів, що провал явки цього разу призведе до зниження фінансування й "кадрових рішень".
Як раніше писав УНН, на тимчасово захоплених територіях України російські окупанти у супроводі військових збирають підписи серед місцевих у підтримку "кандидата на посаду президента рф володимира путіна".