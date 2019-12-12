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Кремль: надеемся, что посещение Украины прессой РФ не будет омрачено недопусками

Кремль: надеемся, что посещение Украины прессой РФ не будет омрачено недопусками

Киев  •  УНН

 • 10197 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Кремль рассчитывает, что приглашение журналистам из России посетить Украину не будет омрачено инцидентами, связанными с недопуском прессы в эту страну. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на жалобы некоторых из них на сложности в получении аккредитации для такого визита, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Давайте исходить из того, что журналист (из России) действительно въехал (в Украину), это позитивный знак, — сказал представитель Кремля. — Как дальше будет выстраиваться работа — судить по одному дню об этом невозможно”. “Давайте посмотрим, что будет дальше”, — добавил он.

“Сам факт, что после слов президента (Украины Владимира) Зеленского журналист достаточно оперативно, фактически на следующий день смог въехать на территорию на фоне общего запрета и изгнания российских СМИ из Украины, — это факт позитивный, — констатировал Песков. — Будем надеяться, что ничто его не омрачит”.

Как писал УНН ранее, в Кремле прокомментировали признание СМИ РФ ошибки в сюжете о MH17.

Украинские Национальные Новости

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