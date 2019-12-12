Кремль: надеемся, что посещение Украины прессой РФ не будет омрачено недопусками

“Давайте исходить из того, что журналист (из России) действительно въехал (в Украину), это позитивный знак, — сказал представитель Кремля. — Как дальше будет выстраиваться работа — судить по одному дню об этом невозможно”. “Давайте посмотрим, что будет дальше”, — добавил он.

“Сам факт, что после слов президента (Украины Владимира) Зеленского журналист достаточно оперативно, фактически на следующий день смог въехать на территорию на фоне общего запрета и изгнания российских СМИ из Украины, — это факт позитивный, — констатировал Песков. — Будем надеяться, что ничто его не омрачит”.

Как писал УНН ранее, в Кремле прокомментировали признание СМИ РФ ошибки в сюжете о MH17.