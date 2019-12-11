У Кремлі прокоментували визнання ЗМІ РФ помилки у сюжеті про MH17

“Це зовсім не підриває (довіру до держканалів)”, — сказав він, відповідаючи на питання про те, чи вважають у Кремлі, що ця помилка підриває довіру до телеканалу.

Раніше гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст повідомив в інтерв’ю журналу The New Yorker про редакційну помилку при підготовці в листопаді 2014 року телесюжету, в якому говорилося, що малайзійський Boeing-777 міг бути атакований українським винищувачем.

Представник Кремля додав, що “навколо настільки резонансних тем і навколо такої трагедії, як та, що сталася з Boeing-777, важливо давати всю палітру версій, а не одну, як вважають за краще робити багато західних каналів”.

“У цьому плані, так, якісь версії, які виходять вперед на певному етапі, потім виявляються неспроможними або сумнівними. Тому на певному етапі це цілком може бути”, — сказав Пєсков.

Варто додати, що “Перший канал” припустився помилки в 2014 році, показавши в ефірі супутниковий знімок, який нібито доводив, що малайзійський Boeing над Донбасом був збитий українською винищувачем.

“Коли я запитав Ернста, чому його канал показав щось настільки легко спростовуване, він відповів, що це була просто помилка: “Так, ми люди, ми допустили помилку, але не навмисно”, — цитує слова Ернста журналіст Джошуа Яффа.