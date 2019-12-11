В Кремле прокомментировали признание СМИ РФ ошибки в сюжете о MH17

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Ошибка в телесюжете федерального российского “Первого канала” о крушении пассажирского Boeing-777 компании “Малайзийские авиалинии” не подрывает доверия к этому государственному каналу, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Это вовсе не подрывает (доверие к госканалам)”, — сказал он, отвечая на вопрос о том, считают в Кремле, что эта ошибка подрывает доверие к телеканалу.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил в интервью журналу The New Yorker о редакционной ошибке при подготовке в ноябре 2014 года телесюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing-777 мог быть атакован украинским истребителем.

Представитель Кремля добавил, что “вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с Boeing-777, важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы”.

“В этом плане, да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом оказываются несостоятельными или сомнительными. Поэтому на определенном этапе это вполне может быть”, — сказал Песков.

Стоит добавить, что “Первый канал” допустил ошибку в 2014 году, показав в эфире спутниковый снимок, который якобы доказывал, что малазийский “боинг” над Донбассом был сбит украинским истребителем.

“Когда я спросил Эрнста, почему его канал показал нечто столь легко опровергаемое, он ответил, что это была просто ошибка: “Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно”, — цитирует слова Эрнста журналист Джошуа Яффа.

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