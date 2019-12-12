Кремль: сподіваємося, що відвідування України пресою РФ не буде затьмарено недопусками

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Кремль розраховує, що запрошення журналістам з Росії відвідати Україну не буде затьмарено інцидентами, пов’язаними з недопуском преси в цю країну. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на скарги деяких з них на складності в отриманні акредитації для такого візиту, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.