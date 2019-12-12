Кремль: сподіваємося, що відвідування України пресою РФ не буде затьмарено недопусками
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Кремль розраховує, що запрошення журналістам з Росії відвідати Україну не буде затьмарено інцидентами, пов’язаними з недопуском преси в цю країну. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на скарги деяких з них на складності в отриманні акредитації для такого візиту, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Давайте виходити з того, що журналіст (з Росії) дійсно в’їхав (в Україну), це позитивний знак, — сказав представник Кремля. — Як далі буде вибудовуватися робота — судити по одному дню про це неможливо”. “Давайте подивимося, що буде далі”, — додав він.
“Сам факт, що після слів президента (України Володимира) Зеленського журналіст досить оперативно, фактично на наступний день зміг в’їхати на територію на тлі загальної заборони і вигнання російських ЗМІ з України, — це факт позитивний, — констатував Пєсков. — Будемо сподіватися, що ніщо його не затьмарить”.
Як писав УНН раніше, у Кремлі прокоментували визнання ЗМІ РФ помилки у сюжеті про MH17.