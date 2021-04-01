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Кремль прокомментировал перемещения войск у границы Украины: это не должно никого беспокоить

Кремль прокомментировал перемещения войск у границы Украины: это не должно никого беспокоить

Киев  •  УНН

 • 29900 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Перемещение российских войск по территории страны “не должно беспокоить другие государства”, поскольку “никак не угрожает им”. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

Цитата

“Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы”, — сказал представитель Кремля.

По его словам, “Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей”.

Детали

Песков заявил, что “по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран”. “Это все обязывает к тому, чтобы быть начеку”, — пояснил представитель Кремля.

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“Что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, российские войска никогда не принимали в нем участие и не принимают”, — снова решил заявить Песков. Он обратил внимание на то, что якобы “это является внутриукраинским конфликтом”.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Украинские Национальные Новости

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