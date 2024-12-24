кремль опровергает слухи о разводе жены Асада и ее переезде в Лондон

В кремле заявили, что жена свергнутого президента Сирии Башара Асада Асма аль-Асад не планирует разводиться, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Турецкие СМИ предполагали, что Асма аль-Асад хотела расторгнуть свой брак и покинуть россию, где она и ее муж получили убежище после того, как коалиция повстанцев свергла режим бывшего президента и взяла под контроль Дамаск.

Однако Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Он также опроверг сообщения о том, что Асад был ограничен в москве и что его собственность была заморожена.

россия была верным союзником режима Асада и предлагала ему военную поддержку во время гражданской войны. Но сообщения в турецких СМИ свидетельствуют о том, что Асады живут под строгими ограничениями в столице россии, и что бывшая первая леди Сирии подала на развод и хочет вернуться в Лондон, где родилась.

Жена Асада имеет двойное сирийско-британское гражданство, но министр иностранных дел Великобритании ранее заявлял, что ей не позволят вернуться в Британию.

"Я хочу, чтобы было подтверждено, что она является лицом под санкциями, и ей здесь в Великобритании не рады",- сказал Дэвид Лемми.

Он добавил, что сделает "все, что в моих силах", чтобы ни одному члену семьи Асада "не нашлось места в Великобритании".

В заявлении, которое приписывают Башару Асаду на прошлой неделе, он сказал, что никогда не собирался бежать из Сирии, но его доставили с российской военной базы по просьбе москвы.

Напомним

Ранее УНН писал, что Асма Асад подала запрос в российский суд на разрешение покинуть москву и планирует развестись с мужем. Также, по данным СМИ, бывший сирийский диктатор находится под строгим наблюдением в россии, его активы заморожены.