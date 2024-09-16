Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

  •  68348 просмотра
Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

  •  103368 просмотра
Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

  •  75199 просмотра
В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

  •  102621 просмотра
"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

  •  31554 просмотра
публикации
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  159509 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  175008 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  169187 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  170655 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  173683 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

  •  12126 просмотра
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  137291 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  105766 просмотра
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

12 сентября 2024, 16:11  •  112563 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

12 сентября 2024, 13:53  •  112569 просмотра
Актуальное
Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 20:30  •  1909 просмотра

Read in English

Российское «Агентство социального дизайна» использует внутренние конфликты в Украине для дестабилизации. Оно распространяет дезинформацию о руководстве страны и изготавливает поддельные документы для дискредитации ВСУ.

Российское «Агентство социального дизайна» (АСД) политтехнолога Ильи Гамбашидзе, которое работает по заказу Администрации президента РФ, активно использует сложные отношения президента Украины Владимира Зеленского с его внутренними оппонентами - предыдущим президентом Петром Порошенко, экс-главнокомандующим Валерием Залужным и действующим мэром Киева Виталием Кличко - для поляризации общества и дестабилизации политической ситуации в Украине. Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода «Схемы», передает УНН

Детали

Журналисты «Схем» получили внутренние документы «Агентства социального дизайна», которое находится под санкциями ЕС и США, в рамках международного журналистского консорциума, включающего немецкие медиа Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR, и эстонское издание Delfi. Часть этих документов также обнародовали американские правоохранители.

Фабрика фейков: дезинформация и дискредитация украинского руководства

В документах из утечки «АСД» говорится о стратегиях дезинформации, которые Кремль использует для расшатывания ситуации в Украине. Одним из таких нарративов является дискредитация высшего руководства страны через «слив» вымышленных переговоров военных, где якобы говорится о возможной отставке Залужного и отсутствии авторитета президента Зеленского среди офицеров.

АСД также планировала использовать потенциальную отставку Залужного для продвижения тезисов вроде: «Если бы был Залужный, Авдеевку не сдали бы». Кроме этого, агентство разработало кампанию «За кого ты?», в которой противопоставляло Зеленского Залужному и Зеленского Кличко, распространяя тематические инфографики, мемы и карикатуры, направленные как на украинскую, так и на европейскую аудитории.

Подделки документов для дискредитации ВСУ

Кроме информационных кампаний, «АСД» изготавливает поддельные официальные документы для дискредитации украинских военных. Среди таких подделок - сфабрикованный приказ якобы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о приравнивании сдачи в плен к государственной измене. Целью этого является дискредитация военно-политического руководства Украины и деморализация Вооруженных Сил.

Журналисты «Схем» совместно с европейскими коллегами исследовали тысячи файлов из утечки документов компании Гамбашидзе в рамках проекта «Фабрика фейков». Они обнаружили, что «АСД» систематически использует дезинформацию для дискредитации Украины, ее руководства и граждан, а также лидеров западных стран, которые поддерживают Украину, продвигая интересы России и европейских политиков, которые их поддерживают.

У курортному регіоні Іспанії родина ексзаступника секретаря РНБО Гладковського зводить нову віллу – "Схеми"18 июля 2024, 18:39 • 64451 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Эксклюзив
Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро
  •  50422 просмотра

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

Эксклюзив
Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева
  •  99583 просмотра

Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева

Эксклюзив
От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф
  •  101546 просмотра

От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф

Эксклюзив
Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства
  •  99364 просмотра

Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства

Эксклюзив
Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь
  •  60980 просмотра

Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь

Эксклюзив
НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп
  •  62984 просмотра

НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп

Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог
  •  47715 просмотра

Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог

Эксклюзив
Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября
  •  62682 просмотра

Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена
14 сентября 2024, 11:22  •  116743 просмотра

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%
13 сентября 2024, 18:56  •  124800 просмотра

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%

Популярные

"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

  •  31554 просмотра
В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

  •  102621 просмотра
Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

  •  75199 просмотра
Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

  •  103368 просмотра
На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

  •  68348 просмотра

Публикации

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  159509 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  175008 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  169187 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  170655 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  173683 просмотра

Война

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

  •  2044 просмотра
Россия атаковала 11 общин Сумщины за сутки

Россия атаковала 11 общин Сумщины за сутки

  •  1723 просмотра
Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

  •  3100 просмотра
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв

  •  5517 просмотра
Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

  •  7806 просмотра

политика

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

  •  2044 просмотра
Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

  •  3100 просмотра
Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

  •  7806 просмотра
До конца года Украина получит первую часть обещанных Германией САУ Panzerhaubitze 2000

До конца года Украина получит первую часть обещанных Германией САУ Panzerhaubitze 2000

  •  12634 просмотра
В Крыму похоронили более 1300 российских военных, погибших в Украине

В Крыму похоронили более 1300 российских военных, погибших в Украине

  •  17544 просмотра

Война

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

  •  2044 просмотра
Россия атаковала 11 общин Сумщины за сутки

Россия атаковала 11 общин Сумщины за сутки

  •  1723 просмотра
Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

  •  3100 просмотра
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв

  •  5517 просмотра
Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

  •  7806 просмотра

политика

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

  •  2044 просмотра
Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

  •  3100 просмотра
Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

  •  7806 просмотра
До конца года Украина получит первую часть обещанных Германией САУ Panzerhaubitze 2000

До конца года Украина получит первую часть обещанных Германией САУ Panzerhaubitze 2000

  •  12634 просмотра
В Крыму похоронили более 1300 российских военных, погибших в Украине

В Крыму похоронили более 1300 российских военных, погибших в Украине

  •  17544 просмотра

Новости Бизнеса

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

  •  16048 просмотра
Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  88970 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  111122 просмотра

Экономика

16 перевозчиков отключили от системы "Шлях": названа причина

16 перевозчиков отключили от системы "Шлях": названа причина

  •  20044 просмотра
Цены на кофе достигли 13-летнего максимума

Цены на кофе достигли 13-летнего максимума

  •  24277 просмотра
Более 2,9 млн грн начислено украинцам по программе "Национальный кэшбек"

Более 2,9 млн грн начислено украинцам по программе "Национальный кэшбек"

  •  22760 просмотра
На этой неделе в Украине для бизнеса запускают систему "еДозвил": какой будет первая услуга

На этой неделе в Украине для бизнеса запускают систему "еДозвил": какой будет первая услуга

  •  23688 просмотра
На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

  •  68337 просмотра

Киев

Пожар в Вышгородском районе может ухудшить качество воздуха в Киеве

Пожар в Вышгородском районе может ухудшить качество воздуха в Киеве

  •  6506 просмотра
В Киеве приспускают главный флаг из-за сильного ветра

В Киеве приспускают главный флаг из-за сильного ветра

  •  17925 просмотра
В Киеве объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В Киеве объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с

  •  17982 просмотра
Качество воды в местах водозаборов Киевской области в пределах нормы - Минприроды

Качество воды в местах водозаборов Киевской области в пределах нормы - Минприроды

  •  20456 просмотра
"Киевводоканал" готовится к усиленной водоочистке - Минприроды

"Киевводоканал" готовится к усиленной водоочистке - Минприроды

  •  26070 просмотра