Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

Российское «Агентство социального дизайна» (АСД) политтехнолога Ильи Гамбашидзе, которое работает по заказу Администрации президента РФ, активно использует сложные отношения президента Украины Владимира Зеленского с его внутренними оппонентами - предыдущим президентом Петром Порошенко, экс-главнокомандующим Валерием Залужным и действующим мэром Киева Виталием Кличко - для поляризации общества и дестабилизации политической ситуации в Украине. Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свобода «Схемы», передает УНН.

Детали

Журналисты «Схем» получили внутренние документы «Агентства социального дизайна», которое находится под санкциями ЕС и США, в рамках международного журналистского консорциума, включающего немецкие медиа Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR, и эстонское издание Delfi. Часть этих документов также обнародовали американские правоохранители.

Фабрика фейков: дезинформация и дискредитация украинского руководства

В документах из утечки «АСД» говорится о стратегиях дезинформации, которые Кремль использует для расшатывания ситуации в Украине. Одним из таких нарративов является дискредитация высшего руководства страны через «слив» вымышленных переговоров военных, где якобы говорится о возможной отставке Залужного и отсутствии авторитета президента Зеленского среди офицеров.

АСД также планировала использовать потенциальную отставку Залужного для продвижения тезисов вроде: «Если бы был Залужный, Авдеевку не сдали бы». Кроме этого, агентство разработало кампанию «За кого ты?», в которой противопоставляло Зеленского Залужному и Зеленского Кличко, распространяя тематические инфографики, мемы и карикатуры, направленные как на украинскую, так и на европейскую аудитории.

Подделки документов для дискредитации ВСУ

Кроме информационных кампаний, «АСД» изготавливает поддельные официальные документы для дискредитации украинских военных. Среди таких подделок - сфабрикованный приказ якобы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о приравнивании сдачи в плен к государственной измене. Целью этого является дискредитация военно-политического руководства Украины и деморализация Вооруженных Сил.

Журналисты «Схем» совместно с европейскими коллегами исследовали тысячи файлов из утечки документов компании Гамбашидзе в рамках проекта «Фабрика фейков». Они обнаружили, что «АСД» систематически использует дезинформацию для дискредитации Украины, ее руководства и граждан, а также лидеров западных стран, которые поддерживают Украину, продвигая интересы России и европейских политиков, которые их поддерживают.

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