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Кремль використовує конфлікти Зеленського для розколу України – «Схеми»

Кремль використовує конфлікти Зеленського для розколу України – «Схеми»

Київ • УНН

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Російська "Агенція соціального дизайну" використовує внутрішні конфлікти в Україні для дестабілізації. Вона поширює дезінформацію про керівництво країни та виготовляє підроблені документи для дискредитації ЗСУ.

Російська "Агенція соціального дизайну" (АСД) політтехнолога Іллі Гамбашидзе, яка працює на замовлення Адміністрації президента РФ, активно використовує складні відносини президента України Володимира Зеленського з його внутрішніми опонентами — попереднім президентом Петром Порошенком, ексголовнокомандувачем Валерієм Залужним та чинним мером Києва Віталієм Кличком — для поляризації суспільства та дестабілізації політичної ситуації в Україні. Про це йдеться в розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми", передає УНН

Деталі

Журналісти "Схем" отримали внутрішні документи "Агенції соціального дизайну", яка перебуває під санкціями ЄС та США, у межах міжнародного журналістського консорціуму, що включає німецькі медіа Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR, та естонське видання Delfi. Частину цих документів також оприлюднили американські правоохоронці.

Фабрика фейків: дезінформація та дискредитація українського керівництва

У документах з витоку "АСД" йдеться про стратегії дезінформації, які Кремль використовує для розхитування ситуації в Україні. Одним із таких наративів є дискредитація вищого керівництва країни через "злив" вигаданих переговорів військових, де нібито йдеться про можливу відставку Залужного та відсутність авторитету президента Зеленського серед офіцерів.

АСД також планувала використати потенційну відставку Залужного для просування тез на кшталт: "Якби був Залужний, Авдіївку не здали б". Крім цього, агенція розробила кампанію "За кого ти?", в якій протиставляла Зеленського Залужному та Зеленського Кличку, поширюючи тематичні інфографіки, меми та карикатури, спрямовані як на українську, так і на європейську аудиторії.

Підробки документів для дискредитації ЗСУ

Крім інформаційних кампаній, "АСД" виготовляє підроблені офіційні документи для дискредитації українських військових. Серед таких підробок — сфабрикований наказ нібито головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про прирівнювання здачі в полон до державної зради. Метою цього є дискредитація військово-політичного керівництва України та деморалізація Збройних Сил.

Журналісти "Схем" спільно з європейськими колегами дослідили тисячі файлів з витоку документів компанії Гамбашидзе у межах проєкту "Фабрика фейків". Вони виявили, що "АСД" систематично використовує дезінформацію для дискредитації України, її керівництва та громадян, а також лідерів західних країн, які підтримують Україну, просуваючи інтереси Росії та європейських політиків, що їх підтримують.

У курортному регіоні Іспанії родина ексзаступника секретаря РНБО Гладковського зводить нову віллу – "Схеми"18.07.24, 21:39 • 64779 переглядiв

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