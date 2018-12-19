Кредиты МВФ и Всемирного банка будут способствовать уверенному прохождению 2019 - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Решение Международного валютного фонда о новой программе для Украины на 3,9 миллиарда долларов и решение Всемирного банка о предоставлении Украине 750 млн долл. гарантий позволяют финансово уверенно пройти 2019 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию премьер-министра в сети Twitter.
“Поздравляю решение Совета директоров Международного валютного фонда о запуске новой программы сотрудничества с Украиной объемом 3,9 млрд долл. и решение Совета Всемирного банка о предоставлении нашей стране гарантий на поддержку государственной политики в 750 млн долл. Это важная поддержка для нас, ведь она позволяет финансово уверенно пройти 2019 — пиковый учитывая объем запланированных долговых выплат”, — написал Гройсман.
Глава правительства подчеркнул, что за последние годы экономическая ситуация в Украине стабилизировалась и имеет экономический рост уже почти год подряд.
“На 2019 есть сбалансированный бюджет и фундамент для перехода на трехлетнее бюджетное планирование. Сотрудничество с международными партнерами дает возможность спокойно пройти следующий год и продолжать реформы”, — добавил Гройсман.
Приветствую решение Совета директоров Международного валютного фонда о запуске новой программы сотрудничества с Украиной объемом $ 3900000000 и решения Совета Всемирного банка о предоставлении нашей стране Гарантий на поддержку государственной политики в 750 млн евро.
Це важлива підтримка для нас, адже вона дозволяє фінансово впевнено пройти 2019 рік — піковий з огляду на обсяг запланованих боргових виплат.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 18 грудня 2018 р.
Співпраця з міжнародними партнерами дає можливість спокійно пройти наступний рік і продовжувати реформи.
Напомним, Совет Международного валютного фонда согласовала новую кредитную программу stand-by для Украины на 14 месяцев. Первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов ожидается в ближайшее время. Общий объем финансирования в рамках новой кредитной программы составит 3,9 миллиарда долларов.