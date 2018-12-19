Кредити МВФ та Світового банку сприятимуть впевненому проходженню 2019 року - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Рішення Міжнародного валютного фонду про нову програму для України на 3,9 мільярда доларів та рішення Світового банку про надання Україні 750 млн дол. гарантій дозволяють фінансово впевнено пройти 2019 рік. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію прем'єр-міністра у мережі Twitter.
“Вітаю рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду про запуск нової програми співробітництва з Україною обсягом 3,9 млрд дол. і рішення Ради Світового банку про надання нашій країні гарантій на підтримку державної політики в 750 млн дол. Це важлива підтримка для нас, адже вона дозволяє фінансово впевнено пройти 2019 рік — піковий з огляду на обсяг запланованих боргових виплат”, — написав Гройсман.
Голова уряду підкреслив, що за останні роки економічна ситуація в Україні стабілізувалась та має економічне зростання вже майже рік поспіль.
“На 2019 рік маємо збалансований бюджет і фундамент для переходу на трирічне бюджетне планування. Співпраця з міжнародними партнерами дає можливість спокійно пройти наступний рік і продовжувати реформи”, — додав Гройсман.
Це важлива підтримка для нас, адже вона дозволяє фінансово впевнено пройти 2019 рік – піковий з огляду на обсяг запланованих боргових виплат.
Співпраця з міжнародними партнерами дає можливість спокійно пройти наступний рік і продовжувати реформи.
Нагадаємо, Рада Міжнародного валютного фонду узгодила нову кредитну програму stand-by для України на 14 місяців. Перший транш розміром 1,4 мільярда доларів очікується найближчим часом. Загальний обсяг фінансування в рамках нової кредитної програми складе 3,9 мільярда доларів.