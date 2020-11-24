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Кредита на жилье ждут 16 тысяч семей переселенцев - нардеп

Кредита на жилье ждут 16 тысяч семей переселенцев - нардеп

Киев  •  УНН

 • 12976 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В государственной программе льготного кредитования для приобретения квартир уже зарегистрировалось 16 тысяч семей внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма. Об этом во время брифинга рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, передает корреспондент УНН.

"Сейчас у нас действуют две программы. Это программа обеспечения жильем ВПЛ, такая как программа "Доступное жилье", и программа льготного кредитования участников АТО (ООС - ред.) и ВПЛ. Могу сказать, что при расчетах государственного бюджета на 2021 год совершенно недостаточно средств было заложено на эти две программы. Первая программа предусматривает уплату государством 50% стоимости строительства или приобретения жилья. Есть также возможность дополнительного кредитования в банке для оплаты части стоимости строительства или приобретения доступного жилья. И вторая программа - это предоставление ВПЛ государственного кредита для приобретения квартиры или одноквартирного жилого дома под 3% годовых. Обе программы являются абсолютно логичными и правильными. Ну а программа льготного кредитования вызвала большой интерес со стороны внутренне перемещенных лиц. В настоящее время, в этой программе зарегистрировалось 16 000 семей", - отметил председатель комитета ВРУ.

По словам политика, на финансирование этой программы в год нужно выделять не менее миллиарда гривен, чтобы через некоторое время полностью обеспечить потребности, по крайней мере, 16 000 семей.

"Мы будем требовать, вместе с (Уполномоченным ВР по правам человека - ред.) Людмилой Денисовой, чтобы в Госбюджете были выделены расходы на эти две очень важные программы", - отметил Лубинец.

Напомним, что в октябре Кабинет министров выделил более 4 млн грн на приобретение жилья внутренне перемещенным лицам.

Как сообщал УНН, в Украине открыли прием заявок от ветеранов и переселенцев для кредита на жилье в декабре 2019 года.

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