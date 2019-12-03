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В Україні відкрили прийом заявок від ветеранів і переселенців для кредиту на житло

В Україні відкрили прийом заявок від ветеранів і переселенців для кредиту на житло

Київ • УНН

 • 21343 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Відсьогодні в Україні розпочинається прийом заяв від учасників АТО/ООС для отримання пільгового кредиту на придбання житла. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держмолодьжитла.

"З 3 грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит на придбання житла від громадян - учасників проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, заяви про намір отримати кредит та анкети можуть бути подані до регіональних управлінь Держмолодьжитла або ж можуть бути надіслані засобами поштового або електронного зв’язку - не залежно від місця реєстрації громадянина з 9:00 до 18:00.

"Моментом подання заяви про намір отримати кредит є час та дата фактичного подання (в електронному або паперовому вигляді) такої заяви. Заяви, які надійшли в не робочий час/день, вважаються поданими у наступний робочий день. Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 5 грудня 2019 року о 18:00", - додали у Держмолодьжитла.

Раніше Кабмін виділив 200 млн грн на житло для переселенців та ветеранів АТО/ООС.

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