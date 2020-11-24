Кредит на житло чекають 16 тисяч родин переселенців - нардеп

“Зараз у нас діють дві програми. Це програма забезпечення житлом ВПО, така як програма “Доступне житло”, та програма пільгового кредитування учасників АТО (ООС — ред.) та ВПО. Можу сказати, що при розрахунках державного бюджету на 2021 рік абсолютно недостатньо коштів було закладено на ці дві програми. Перша програма передбачає сплату державою 50% вартості будівництва або придбання житла. Є також можливість додаткового кредитування в банку для сплати частини вартості будівництва або придбання доступного житла. І друга програма — це надання ВПО державного кредиту для придбання квартири або одноквартирного житлового будинку під 3% річних. Обидві програми є абсолютно логічними й правильними. Ну а програма пільгового кредитування викликала неабиякий інтерес із боку внутрішньо переміщених осіб. На даний час, у цій програмі зареєструвалося 16 тисяч сімей”, - зазначив голова комітету ВРУ.

За словами політика, на фінансування цієї програми в рік потрібно виділяти не менш ніж мільярд гривень, щоб через деякий час повністю забезпечити потреби, принаймні, 16 тисяч сімей.

“Ми будемо вимагати, разом із (Уповноваженою ВР з прав людини - ред.) Людмилою Денісовою, щоб у Держбюджеті були виділені видатки на ці дві дуже важливі програми”, - відзначив Лубінець.

Нагадаємо, що у жовтні Кабінет міністрів виділив понад 4 млн грн на придбання житла внутрішньо переміщеним особам.

Як повідомляв УНН, в Україні відкрили прийом заявок від ветеранів і переселенців для кредиту на житло у грудні 2019 року.