Страны ОБСЕ обеспечивать безопасность журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились осуществлять меры по обеспечению безопасности журналистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на документ, был согласован на заседании Совета МИД ОБСЕ и размещен на сайте организации.
В документе говорится о призыве к “политическим лидерам, руководителям государств и властям всех уровней защитить от угроз и запугиваний или несправедливых приговоров журналистов за их профессиональную деятельность, а также резко осуждать такие проявления”
К тому же, в ОБСЕ призвали к тому, чтобы “были приняты эффективные меры по пресечению преступлений против журналистов, которые не должны оставаться безнаказанными”, — добавляется в документе.
“Независимые СМИ — важнейший элемент свободного и открытого общества и показатель здоровой системы управления”, — подчеркивается в документе.
Напомним, Россия считает бесперспективной инициативу главы МИД ФРГ Гайко Мааса о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на Азовское море.