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Страны ОБСЕ обеспечивать безопасность журналистов

Киев • УНН

 • 7882 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились осуществлять меры по обеспечению безопасности журналистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на документ, был согласован на заседании Совета МИД ОБСЕ и размещен на сайте организации.

Страны ОБСЕ обеспечивать безопасность журналистов

В документе говорится о призыве к “политическим лидерам, руководителям государств и властям всех уровней защитить от угроз и запугиваний или несправедливых приговоров журналистов за их профессиональную деятельность, а также резко осуждать такие проявления”

К тому же, в ОБСЕ призвали к тому, чтобы “были приняты эффективные меры по пресечению преступлений против журналистов, которые не должны оставаться безнаказанными”, — добавляется в документе.

“Независимые СМИ — важнейший элемент свободного и открытого общества и показатель здоровой системы управления”, — подчеркивается в документе.

Напомним, Россия считает бесперспективной инициативу главы МИД ФРГ Гайко Мааса о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на Азовское море.

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