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Країни ОБСЄ забезпечуватимуть безпеку журналістів

Київ • УНН

 • 7882 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Країни Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) домовилися здійснювати заходи для забезпечення безпеки журналістів. Про це повідомляє УНН із посиланням на документ, що було узгоджено на засіданні Ради МЗС ОБСЄ і розміщено на сайті організації.

Країни ОБСЄ забезпечуватимуть безпеку журналістів

В документі йдеться про заклик до "політичних лідерів, керівників держав та влади всіх рівнів захистити від погроз і залякувань або несправедливих вироків журналістів за їхню професійну діяльність, а також різко засуджувати такі прояви"

До того ж, в ОБСЄ закликали до того, щоб "були прийняті ефективні заходи для припинення злочинів проти журналістів, які не повинні залишатися безкарними", - додається у документі.

"Незалежні ЗМІ - найважливіший елемент вільного і відкритого суспільства і показник здорової системи управління", - підкреслюється у документі.

Нагадаємо, Росія вважає безперспективною ініціативу глави МЗС ФРН Гайко Мааса про розширення мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на Азовське море.

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