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Кравчук в Германии проходит реабилитацию: до конца года его будет заменять Мережко

Киев • УНН

 • 32760 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сейчас проходит реабилитацию в Германии. Она удачная, но медленная. До конца года его в должности заменит его заместитель Александр Мережко. Об этом в эфире ток-шок Владимира Полуева и Анны Степанец "Большая пятница" сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает УНН.

Кравчук в Германии проходит реабилитацию: до конца года его будет заменять Мережко

Цитата

“Леонид Макарович перенес очень сложную операцию на сердце, но она оказалась удачной. Но период реабилитации, как говорят его близкие, будет очень длинным. Потому что человеку 86 лет”, – заявил Арестович.

Подробности

По его словам, операция на сердце имела вероятность оказаться неудачной. Однако Кравчук успешно ее перенес, но сейчас в Германии проходит реабилитацию.

“Она (реабилитация – ред.) удачная, но медленная. Поэтому я думаю, что до конца года это будет Александр Мережко, заместитель председателя делегации”, - добавил Арестович.

Контекст

29 июня первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Из-за состояния здоровья 87-летний Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.

Ранее Арестович сообщал, что Кравчук находится в сложном периоде реабилитации после операции на сердце и не вернется в ТКГ до ноября-декабря.

7 июля Кравчука на заседании заменил председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.

21 июля Кравчука на заседании заменил первый заместитель председателя делегации, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Как заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, состояние главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука никак не отразится на работе ТКГ.

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