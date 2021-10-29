Кравчук в Германии проходит реабилитацию: до конца года его будет заменять Мережко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сейчас проходит реабилитацию в Германии. Она удачная, но медленная. До конца года его в должности заменит его заместитель Александр Мережко. Об этом в эфире ток-шок Владимира Полуева и Анны Степанец "Большая пятница" сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает УНН.
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“Леонид Макарович перенес очень сложную операцию на сердце, но она оказалась удачной. Но период реабилитации, как говорят его близкие, будет очень длинным. Потому что человеку 86 лет”, – заявил Арестович.
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По его словам, операция на сердце имела вероятность оказаться неудачной. Однако Кравчук успешно ее перенес, но сейчас в Германии проходит реабилитацию.
“Она (реабилитация – ред.) удачная, но медленная. Поэтому я думаю, что до конца года это будет Александр Мережко, заместитель председателя делегации”, - добавил Арестович.
Контекст
29 июня первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Из-за состояния здоровья 87-летний Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.
Ранее Арестович сообщал, что Кравчук находится в сложном периоде реабилитации после операции на сердце и не вернется в ТКГ до ноября-декабря.
7 июля Кравчука на заседании заменил председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.
21 июля Кравчука на заседании заменил первый заместитель председателя делегации, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Как заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, состояние главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука никак не отразится на работе ТКГ.