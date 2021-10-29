Кравчук у Німеччині проходить реабілітацію: до кінця року його замінятиме Мережко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук наразі проходить реабілітацію у Німеччині. Вона вдала, проте повільна. До кінця року його на посаді замінить його заступник Олександр Мережко. Про це в ефірі ток-шок Володимира Полуєва та Анни Степанець "Велика п'ятниця" повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає УНН.
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“Леонід Макарович переніс дуже складну операцію на серці, але вона виявилася вдалою. Але період реабілітації, як кажуть його близькі, буде дуже довгий. Тому що людині 86 років”, - заявив Арестович.
Деталі
За його словами, операція на серці мала не аби яку вірогідність виявитися невдалою. Проте, Кравчук успішно її переніс, та зараз у Німеччині проходить реабілітацію.
“Вона (реабілітація - ред.) вдала, але повільна. Тому, я думаю, що до кінця року це буде Олександр Мережко, заступник голови делегації”, - додав Арестович.
Контекст
29 червня перший президент України та голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Через стан здоров’я 87-річний Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції.
Раніше Арестович повідомляв, що Кравчук перебуває в складному періоді реабілітації після операції на серці і не повернеться у ТКГ до листопада-грудня.
7 липня Кравчука на засіданні замінив голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Мережко.
21 липня Кравчука на засіданні замінив перший заступник голови делегації, віце-прем’єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
Як заявив представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, стан голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука ніяк не вплине на роботу ТКГ.