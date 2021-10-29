Кравчук у Німеччині проходить реабілітацію: до кінця року його замінятиме Мережко

Цитата

“Леонід Макарович переніс дуже складну операцію на серці, але вона виявилася вдалою. Але період реабілітації, як кажуть його близькі, буде дуже довгий. Тому що людині 86 років”, - заявив Арестович.

Деталі

За його словами, операція на серці мала не аби яку вірогідність виявитися невдалою. Проте, Кравчук успішно її переніс, та зараз у Німеччині проходить реабілітацію.

“Вона (реабілітація - ред.) вдала, але повільна. Тому, я думаю, що до кінця року це буде Олександр Мережко, заступник голови делегації”, - додав Арестович.

Контекст

29 червня перший президент України та голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Через стан здоров’я 87-річний Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції.

Раніше Арестович повідомляв, що Кравчук перебуває в складному періоді реабілітації після операції на серці і не повернеться у ТКГ до листопада-грудня.

7 липня Кравчука на засіданні замінив голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Мережко.

21 липня Кравчука на засіданні замінив перший заступник голови делегації, віце-прем’єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Як заявив представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, стан голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука ніяк не вплине на роботу ТКГ.