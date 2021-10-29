Кравчук у Німеччині проходить реабілітацію: до кінця року його замінятиме Мережко

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 52250 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 95422 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 84392 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 93936 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 70704 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 65721 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 142469 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 85673 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 245053 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 107781 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.5м/с
89%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 17669 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 19357 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 16282 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

23:39 • 14794 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 19747 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 109863 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 142509 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 245080 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 418493 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 408805 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 21724 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 27623 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 28359 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 29938 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 80016 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Кравчук у Німеччині проходить реабілітацію: до кінця року його замінятиме Мережко

Київ • УНН

 • 32760 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук наразі проходить реабілітацію у Німеччині. Вона вдала, проте повільна. До кінця року його на посаді замінить його заступник Олександр Мережко. Про це в ефірі ток-шок Володимира Полуєва та Анни Степанець "Велика п'ятниця" повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає УНН.

Кравчук у Німеччині проходить реабілітацію: до кінця року його замінятиме Мережко

Цитата

“Леонід Макарович переніс дуже складну операцію на серці, але вона виявилася вдалою. Але період реабілітації, як кажуть його близькі, буде дуже довгий. Тому що людині 86 років”, - заявив Арестович.

Деталі

За його словами, операція на серці мала не аби яку вірогідність виявитися невдалою. Проте, Кравчук успішно її переніс, та зараз у Німеччині проходить реабілітацію.

“Вона (реабілітація - ред.) вдала, але повільна. Тому, я думаю, що до кінця року це буде Олександр Мережко, заступник голови делегації”, - додав Арестович.

Контекст

29 червня перший президент України та голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Через стан здоров’я 87-річний Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції.

Раніше Арестович повідомляв, що Кравчук перебуває в складному періоді реабілітації після операції на серці і не повернеться у ТКГ до листопада-грудня.

7 липня Кравчука на засіданні замінив голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Мережко.

21 липня Кравчука на засіданні замінив перший заступник голови делегації, віце-прем’єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Як заявив представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, стан голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука ніяк не вплине на роботу ТКГ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.77
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,619.60