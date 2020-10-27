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Кравчук назвал причину провала опроса относительно свободной экономической зоны на Донбассе

Кравчук назвал причину провала опроса относительно свободной экономической зоны на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 31810 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Причиной низкой поддержки украинцами создания свободной экономической зоны на Донбассе по результатам опроса "5 вопросов от Президента" стало ошибочное понимание самого термина. Об этом УНН рассказал первый президент Украины, председатель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

“Люди не знают, что такое по-настоящему новая свободная экономическая зона. Но они считают, что это преимущества для какой-то территории. Хотя они где-то правы. Ведь это делается для того, чтобы помочь той или иной территории, тому или иному региону выйти из сложной ситуации”, — пояснил политик.

По его мнению, создание свободной экономической зоны увеличит инвестиции, могут быть созданы налоговые каникулы и появятся налоговые льготы.

“Целый перечень вопросов, которые свидетельствуют о том, что условия для производства, для инвестиций, для других хозяйственных функций будут облегчены. А инвестор в этом более заинтересован. Раз так, то каждый хочет иметь такие же условия. И человек думает: “Чего им так, а нам не так?” Думаю, именно это сработало. Там Харьков рядом, Николаев, Запорожье. А чего там не зона? То есть, можно дальше толковать как хочешь, но почти половину набрали. Половина “за”, а половина “против”, — отметил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

Также, первый президент Украины рассказал о том, что при его каденции уже была попытка создать свободную экономическую зону на Донбассе.

“В 1992 году у нас был ”пилотный“ проект. В качестве примера, возможно ли это. Но тогда начались выборы президента и оно „тихонько“ сошло с повестки дня. Видите ли, у нас в целом в Украине все трудно дается. Всегда найдутся люди, которые будут использовать это в своих интересах. Можно использовать свободную экономическую зону для общего дела, для подъема экономики, восстановления территорий, разрушенных войной на Донбассе. Это будет благородно и правильно, но могут найтись люди, которые используют льготные условия, налоговые послабления для того, чтобы использовать это лично для себя”, - отметил политик.

По мнению Кравчука, украинское общество еще не готово к такому высокому уровню понимания ситуации.

“Вот я читал о ситуации с Литвой. Вот пришел человек домой и почувствовал себя плохо. Позвонил на работу, рассказал об этом. И ему сразу дали 5 дней выходных для лечения. Ему платят заработную плату за это. И никакая полиция его не проверяет. Человек сам прекрасно понимает, для чего это делается. И не надо надзирателя, извините. Он сознательный, он знает, что коронавирус — беда, смерть. И надо выполнять советы. Вот скажите, Вы живете в Украине. Вы чувствуете такое сознание?” - резюмировал Леонид Кравчук.

Напомним, в “Слуге народа” сообщили о первых результатах всеукраинского опроса “5 вопросов от Президента” после обработки 74% анкет.

Меньше всего поддержки среди 5 вопросов получил пункт о создании свободной экономической зоны на Донбассе — 46,70%.

Впоследствии вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что формулировка вопроса о свободной экономической зоне среди “5 вопросов от Президента” была написана некорректно.

Украинские Национальные Новости

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