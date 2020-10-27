Кравчук назвал причину провала опроса относительно свободной экономической зоны на Донбассе

“Люди не знают, что такое по-настоящему новая свободная экономическая зона. Но они считают, что это преимущества для какой-то территории. Хотя они где-то правы. Ведь это делается для того, чтобы помочь той или иной территории, тому или иному региону выйти из сложной ситуации”, — пояснил политик.

По его мнению, создание свободной экономической зоны увеличит инвестиции, могут быть созданы налоговые каникулы и появятся налоговые льготы.

“Целый перечень вопросов, которые свидетельствуют о том, что условия для производства, для инвестиций, для других хозяйственных функций будут облегчены. А инвестор в этом более заинтересован. Раз так, то каждый хочет иметь такие же условия. И человек думает: “Чего им так, а нам не так?” Думаю, именно это сработало. Там Харьков рядом, Николаев, Запорожье. А чего там не зона? То есть, можно дальше толковать как хочешь, но почти половину набрали. Половина “за”, а половина “против”, — отметил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

Также, первый президент Украины рассказал о том, что при его каденции уже была попытка создать свободную экономическую зону на Донбассе.

“В 1992 году у нас был ”пилотный“ проект. В качестве примера, возможно ли это. Но тогда начались выборы президента и оно „тихонько“ сошло с повестки дня. Видите ли, у нас в целом в Украине все трудно дается. Всегда найдутся люди, которые будут использовать это в своих интересах. Можно использовать свободную экономическую зону для общего дела, для подъема экономики, восстановления территорий, разрушенных войной на Донбассе. Это будет благородно и правильно, но могут найтись люди, которые используют льготные условия, налоговые послабления для того, чтобы использовать это лично для себя”, - отметил политик.

По мнению Кравчука, украинское общество еще не готово к такому высокому уровню понимания ситуации.

“Вот я читал о ситуации с Литвой. Вот пришел человек домой и почувствовал себя плохо. Позвонил на работу, рассказал об этом. И ему сразу дали 5 дней выходных для лечения. Ему платят заработную плату за это. И никакая полиция его не проверяет. Человек сам прекрасно понимает, для чего это делается. И не надо надзирателя, извините. Он сознательный, он знает, что коронавирус — беда, смерть. И надо выполнять советы. Вот скажите, Вы живете в Украине. Вы чувствуете такое сознание?” - резюмировал Леонид Кравчук.

Напомним, в “Слуге народа” сообщили о первых результатах всеукраинского опроса “5 вопросов от Президента” после обработки 74% анкет.

Меньше всего поддержки среди 5 вопросов получил пункт о создании свободной экономической зоны на Донбассе — 46,70%.

Впоследствии вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что формулировка вопроса о свободной экономической зоне среди “5 вопросов от Президента” была написана некорректно.