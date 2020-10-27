Кравчук назвав причину провалу опитування по вільній економічній зоні на Донбасі

“Люди не знають, що таке по-справжньому нова вільна економічна зона. Але вони вважають, що це переваги для якоїсь території. Хоча вони десь мають рацію. Адже це робиться для того, щоб допомогти тій чи іншій території, тому чи іншому регіону вийти зі складної ситуації”, - пояснив політик.

На його думку, створення вільної економічної зони збільшить інвестиції, можуть бути створені податкові канікули та з'являться податкові пільги.

“Цілий перелік питань, які свідчать про те, що умови для виробництва, для інвестицій, для інших господарських функцій будуть полегшені. А інвестор у цьому більш зацікавлений. Раз так, то кожен хоче мати такі самі умови. І людина думає: “Чого їм так, а нам не так?”. Думаю, саме це спрацювало. Там Харків поруч, Миколаїв, Запоріжжя. А чого там не зона? Тобто, можна далі тлумачити як хочеш, але майже половину набрали. Половина “за”, а половина “проти”, - зазначив голова української делегації в тристоронній контактній групі.

Також, перший президент України розповів про те, що за його каденції уже була спроба створити вільну економічну зону на Донбасі.

“У 1992 році у нас був “пілотний” проєкт. Як приклад, чи можливо це. Але тоді почалися вибори президента й воно “тихенько” зійшло з порядку денного. Бачте, у нас загалом в Україні все важко дається. Завжди найдуться люди, які будуть використовувати це в своїх інтересах. Можна використати вільну економічну зону для загальної справи, для підйому економіки, відновлення територій, які зруйновані війною на Донбасі. Це буде благородно й правильно, але можуть знайтися люди, які використають пільгові умови, податкові послаблення для того, щоб використати це особисто для себе”, - зазначив політик.

На думку Кравчука, українське суспільство ще не готове до такого високого рівня розуміння ситуації.

“От я читав про ситуації з Литвою. От прийшла людина додому й відчула себе погано. Зателефонувала на роботу, розповіла про це. І їй одразу дали 5 днів вихідних для лікування. Їй платять заробітну плату при цьому. І ніяка поліція її не перевіряє. Людина сама прекрасно розуміє, для чого це робиться. І не треба наглядача, вибачте. Вона свідома, вона знає, що коронавірус — біда, смерть. І треба виконувати поради. От скажіть, Ви живете в Україні. Ви відчуваєте таку свідомість?”, - резюмував Леонід Кравчук.

Нагадаємо, у “Слузі народу” повідомили про перші результати загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента” після обробки 74% анкет.

Найменше підтримки серед 5 запитань отримав пункт про створення вільної економічної зони на Донбасі — 46,70%.

Згодом віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначив, що формулювання питання про вільну економічну зону серед "5 питань від Президента" було написано некоректно.