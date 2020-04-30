Каждый третий украинец не пользуется финансовыми услугами - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На сегодня каждый третий украинец не пользуется финансовыми услугами. Об этом заявила директор департамента коммуникаций Национального банка Украины Наталья Бондаренко во время презентация образовательного сериала "Цифровые деньги", передает корреспондент УНН.
"Каждый третий украинец пока не пользуется финансовыми услугами... Мы понимаем, что они стоят в стороне от идентификации себя на финансовом рынке, то есть они не интегрированы в финансовую экосистему, и это определенные вызовы и также для нас, потому что мы не можем защитить достойным образом, и это означает, что эти деньги не работают на страну, это тень", - сказала Бондаренко.
Напомним, в Украине 28 апреля вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге.
Как сообщал УНН, НБУ увеличил предельную сумму валютных операций.